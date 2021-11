Negociação Econômica: EUA TERIAM PEDIDO À CHINA PARA LIBERAR RESERVAS DE PETRÓLEO

Falando em uma videoconferência na terça-feira (16), o vice-premiê chinês, Han Zheng, afirmou que as autoridades da China acompanharão de perto as alterações no mercado internacional da energia, segundo o jornal.

Os Estados Unidos têm a maior reserva estratégica de petróleo no mundo com 727 milhões de barris, enquanto a China possui 200 milhões de barris e é de longe o maior importador de petróleo bruto.