Itaipu: PTI-BR PARTICIPA DA PRINCIPAL FEIRA DE TECNOLOGIAS PARA CIDADES INTELIGENTES

Equipe do PTI integra a comitiva brasileira e atende a agenda que, além da participação na Exposição, envolve visita a empresas ligadas às tecnologias voltadas para as cidades e ao conhecido bairro 22@, referência mundial quando se trata de cidades inteligentes.

Para o diretor superintendente do PTI, general Eduardo Garrido, é uma excelente oportunidade de conhecer o que há de mais moderno no mundo com relação ao tema, bem como oportunidade de fazer contato com empresas e tecnologias que podem ser utilizadas no Programa Vila A Inteligente.

“Participar do Congresso de Cidades Inteligentes é uma oportunidade única de ver o que está acontecendo no mundo e como podemos cada vez mais humanizar nossas cidades, utilizando as tecnologias para proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população, fomentar e diversificar a economia local, gerando emprego e renda,” frisou.

Para o analista de Negócios e Inovação, Rafael Campos, conhecer um espaço que congrega diversas tecnologias com seus diferentes modelos de negócios na área de smart cities é uma oportunidade ímpar para avaliar as possibilidades de novas ações. “Desta forma conseguimos avaliar o nosso projeto de smart cities e perceber a potencialidade de nossas ações. Durante essa semana, os olhos para cidades inteligentes se voltam para Barcelona e aqui temos a chance de aprender com as dificuldades de uma cidade que respira esse tema a mais de 20 e nos inspirar para enfrentar os novos desafios,” finalizou.

Para Helder Vinícius Scherer, do Centro de Competência em Tecnologias Abertas e IoT, a feira é uma excelente fonte de oportunidades e ideias para implementação tecnológica local, visto que, apesar de estar em constante contato com fornecedores, é de extrema importância saber e entender o que as pessoas ao redor do mundo todo estão pensando para as cidades inteligentes. O eixo de mobilidade concentra grande quantidade de soluções e palestras apresentadas na feira, muito por conta do evento que acontece em paralelo no mesmo local, o Tomorrow Mobility World Congress. “Apesar de estarmos no local onde estão sendo expostos tudo de melhor no viés de cidades inteligentes, percebemos que o PTI, através do projeto do Vila A Inteligente, está bem contextualizado e no caminho certo para transformar o bairro num modelo e exemplo real de cidades”.

(Da Redação com PTI)