Foz do Iguacu: CAMPANHA OFICIAL ARRECADA ALIMENTOS PARA “NATAL FELIZ SEM PRATOS VAZIOS”

A programação do Natal de Águas e Luzes ficará ainda mais especial com gestos de solidariedade dos iguaçuenses. Durante os eventos na Praça da Paz e no Gramadão da Vila A, o público poderá doar alimentos não perecíveis para a Campanha “Natal Feliz: Nenhum Prato Vazio”, lançada ontem (17) no município.

Os pontos de coleta serão montados nos dias 01 e 02 de dezembro na Praça da Paz, quando acontecerão os espetáculos de abertura do Natal, e nos dias 04, 05, 19, 22 e 23 no Gramadão da Vila A, datas das apresentações da Orquestra Sinfônica do Exército; Show do cantor Daniel; Missa e show com o Padre Reginaldo Manzoti e espetáculo de encerramento do Natal, respectivamente.

O presidente da Guarda Mirim, Hélio Candido do Carmo, reforça a importância da participação daqueles que podem ajudar outras pessoas a ter um Natal digno.

O ponto de arrecadação fixo foi montado na Guarda Mirim, na Rua Tadeu Trompschinski, nº 56, Vila Maracanã, e funciona de segunda a quinta-feira das 8h às 16h, e sexta-feira das 8h às 14h.

Outros pontos de arrecadação estão sendo montados em supermercados da cidade e aos finais de semana, voluntários farão ações especiais com a distribuição de folders de incentivo às doações.

A Campanha “Natal Feliz: Nenhum Prato Vazio” é desenvolvida pela Guarda Mirim, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, OAB, Cáritas, Rotaract, Copefi, Sociedade Beneficente Islâmica e Bloco Papai Urso.

O Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu é organizado pela Prefeitura Municipal, Itaipu Binacional, Fundo Iguaçu e outros parceiros.

