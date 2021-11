Decisão: RELATÓRIO EXIGE QUE GOVERNO AMERICANO TOME MEDIDAS ROBUSTAS SOBRE TAIWAN

“Para evitar um colapso da dissuasão, a China deve acreditar que existem ações que poderiam levar a uma resposta dos EUA e que custos seriam impostos caso a China adotasse essas medidas”, estipula a recomendação em seu relatório de 551 páginas.

“A falta de clareza na política dos EUA pode contribuir para o fracasso na dissuasão se os líderes chineses interpretarem essa política como significando que uma agressão oportunista contra Taiwan poderia não provocar uma resposta rápida ou decisiva dos EUA.”

Além disso, de acordo com especialistas, a política informal da chamada “ambiguidade estratégica”, que ajudou a “preservar a estabilidade no estreito de Taiwan por décadas,” poderia ser percebida pelos chineses como um “compromisso inconsistente e hesitante dos EUA para com Taiwan”.

“Ao permanecer opaca sobre as intenções dos EUA, a ambiguidade estratégica visa criar incertezas suficientes entre os líderes em Pequim e Taipé para impedir um ataque chinês não provocado a Taiwan, bem como ações precipitadas dos líderes de Taiwan que poderiam envolver os Estados Unidos em uma guerra”, diz o relatório.

Os pesquisadores observaram que “esta abordagem de ‘dupla dissuasão'” otimiza a flexibilidade dos EUA, mas “os gestos e declarações dos EUA com a intenção de dissuadir ambas as partes [de um possível conflito] pode fazer com que os líderes chineses percebam um compromisso contraditório, mutável ou relutante dos EUA”.

“Além disso, as autoridades dos EUA sugeriram que um ataque chinês não provocado a Taiwan poderia resultar na intervenção dos EUA,” acrescentaram, “mas não especificaram como os Estados Unidos reagiriam a outras atividades beligerantes chinesas abaixo desse limite, tais como um bloqueio ou atividades coercitivas na zona cinzenta”.

De acordo com o relatório, a extensão do acúmulo nuclear na China sugere que ele pode ser usado para apoiar uma nova estratégia de uso nuclear limitado, e que “tal estratégia permitiria aos líderes chineses alavancar suas forças nucleares para cumprir objetivos políticos chineses além da sobrevivência, como por exemplo coagir outro Estado ou dissuadir a intervenção dos EUA em uma guerra por Taiwan”.