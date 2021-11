Baixaria: VEREADORES DE FOZ TROCAM OFENSAS E QUASE ENTRAM EM VIAS DE FATO

A sessão desta quinta-feira, 19, na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu descambou para a baixaria. Os vereadores Adnan El Sayed (PSD) ofendeu o vereador Galhardo (Republicanos), que, revoltado, se levantou para cima de Adnan, e só não entraram em vias de fato graças a intervenção do vereador Cabol Cassol (Podemos) que se encontrava entre os dois. O motivo de imbróglio originou-se na cobrança de vários vereadores por votos de iguaçuenses em candidatos em iguaçuenses e não em candidatos paraquedistas, assunto levantado pelo edil Alex Meyer do (PP) .

Em sua fala na tribuna, o vereador Alex Meyer teceu fortes críticas ao deputado Hussein Bakri (PSD) de União da Vitória. Meyer acusou Bakri de falar besteiras pela cidade e somente “sair em fotografias”, e que os iguaçuenses passem a votar em candidatos da cidade. Na sequência, dando continuidade ao raciocínio de Alex Meyer quanto por um voto mais “bairrista” dos iguaçuenses em 2002, o vereador Galhardo (Republicanos), defendeu o voto dos iguaçuenses por candidatos locais nas eleições de 2022, e disse, entre outras coisas, que “Bakri era um fardo para o governo do Estado” e que esse fardo seria estendido a Foz do Iguaçu nas eleições do ano que vem. Galhardo também ecoou a defesa de Meyer pelo voto “útil” em iguaçuenses, e disse que tem vereador de Foz do Iguaçu, sem citar nomes, que ajudará a reeleição de Hussein Bakri em 2022.

A vereadora Anice Gazzaoui (PL), em meio aos pronunciamentos sobre a impotência do voto em candidatos locais em 2022, pediu um aparte para cobrar atitude mobilizadora da sociedade civil organizada local em defesa dos interesses iguaçuenses nas eleições do ano que vem. “Estou esperando posicionamento da ACIFI (sobre a defesa do voto em candidatos locais… Antigamente fazia-se campanha pelo voto (em candidatos) de Foz do Iguaçu… Nós queremos, de fato, representantes (de Foz do Iguaçu)”.

Anice questionou ainda os votos dados em paraquedistas que levaram milhares de votos iguaçuenses em 2016, citando, como exemplo, o deputado Evandro Roman (Patriotas), apontado pela vereadora como exemplo de quem na cidade recebeu muitos votos locais e de se sabe que tentou mudar o nome da nova ponte com o Paraguai para “Jaime Lerner”.

Coerência – O presidente da Câmara Municipal, Ney Patrício, ponderadamente e em tom mais conciliador e ameno, pediu mobilização contra o voto inútil, “A sociedade civil organizada e as forças vivas da sociedade é também tem responsabilidade (contra o voto inútil e em candidatos que não são da cidade). Aliás, eles é que deviam iniciar esse processo (pelo voto local)…”.

“Ao contrário de brigarmos pelo voto útil, poderíamos fazer uma campanha contra o voto inútil. É o voto que não vai dar resultado nenhum e a população terá uma consciência. Votar em alguém da cidade seria útil. Hoje temos um deputado estadual (Soldado Fruet), mas poderíamos ter dois ou três”, acrescentou o presidente do Poder Legislativo de Foz do Iguaçu.

Em seguida passou a fazer uso da palavra o vereador João Morales (DEM), aparteado quando estava por encerrar sua fala, Adnan El Sayed (foto ao lado), que fez duro ataque ao seu par, Galhardo:

“O sr. (vereador Galhardo) apoiava o Reni (Reni Pereira, ex-prefeito) e carregava a bolsa da Cláudia (ex-deputada estadual Cláudia Pereira, esposa de Reni)…”, atacou Adnan, que é tido como apoiador da reeleição de Hussein Bakri em Foz do Iguaçu nas eleições para deputado no ano que vem. Além de Adnan, também é dado como certo que o prefeito Chico Brasileiro também atuará em prol para a reeleição de Bakri.

“Estou reavaliando meu posicionamento em relação a continuar na bancada de apoio ao prefeito (Chico Brasileiro). Além de todo o desgaste que nós que a aprovamos o aumento da Taxa do Lixo (os vereadores da base do prefeito) estamos enfrentando na opinião pública, agora teremos que explicar para a sociedade o apoio de vereadores, e até do prefeito, ao deputado Bakri (Hussein Bakri), por quem eu até tenho estima, mas não é um deputado legitimamente daqui (Foz do Iguaçu). Outros vereadores estão incomodados com isso também, principalmente alguns que estão sendo cobrados por seus partidos para serem candidatos a deputado, e que dependeriam do apoio do prefeito para não passar vergonha com uma baixa votação nas eleições de 2022, e sabem que o prefeito não apoiará vereador nenhum, mas o Bakri, que é e fora, o Chico vai apoiar. Não tem como justificar isso. É suicídio político embarcar nessa articulação. Eu não entrarei nessa barca…”, disse ao IGUASSU News um vereador da “Bancada do Prefeito que pediu para não ser identificado.

Revolta de Galhardo

“Limpa a boca para falar comigo …. Tá pensando que está falando com quem, seu… Seja homem…” , ofendido esbravejou Galhardo partindo para cima de Adnan. Os dois, pelas imagens e áudios gerados pela transmissão ao vivo da Sessão do Legislativo, enquanto partia para cima de Adnan, só não entraram em vias de fato, graças a intervenção, do vereador Cabo Cassol (Podemos) que impediu que Galhardo chegasse até a cadeira onde Adnan estava sentado, do outro lado da bancada. Contido, Galhardo, inconformado, ainda disparou contra Adnan: “Vereador vagabundo… Vereadorzinho de merda!”.

Baixo Nível – Todos os lamentáveis fatos foram presenciado por diversas autoridades do setor da Segurança no município, que se encontravam presentes na Sessão Ordinária do Legislativo, em razão da pauta que era afeta as mesmas. Caso os vereadores Galhardo e Adnan tivessem entrado em vias de fato, seriam, por dever de ofício das autoridades policiais presentes, conduzidos a para o respectivo registro de Ocorrência Policial na Delegacia de Polícia Civil.

Prorrogação – Conforme apurado pelo IGUASSU News junto a fontes no Legislativo, o arranca-rabo se estendeu para além do plenário. Galhardo teria deixado aquele recinto, segundo nossas fontes, direcionando-se para o seu gabinete, e teria seguido por Adnan foi atrás. Apavorados com a situação e temendo o pior, os assessores de Galhardo fecharam a porta impedindo o contato entre os dois.

CRIANÇAS IGUAÇUENSES, QUE PRECISAM DE UTI, SÃO INSTRUMENTO POLÍTICO?

O assunto que levou aos pronunciamentos do vereadores sobre paraquedistas que sempre levam milhares de votos de iguaçuenses em eleições, foi o problema da carência de UTIs pediátricas em Foz do Iguaçu. “Desde março de 2019, o serviço se encerrou. O contrato era entre o Estado e o Hospital Ministro Costa Cavalcanti. O encerramento deixou o Município com apenas um leito de UTI pediátrica no SUS. Hoje, crianças que precisam de UTI são transferidas para Cascavel, Toledo ou Francisco Beltrão, outras regionais”, denunciou o vereador Alex Meyer (foto ao lado).

Informou Meyer que buscou informações junto aos setores competentes do Estado e que “…a Secretaria de Estado da Saúde deverá assinar um novo convênio mas não definiu data. Enquanto isso, o que faremos com as nossas crianças?. E onde quero chegar com esse assunto é questionar aqui onde está o suposto representante, deputado Hussein Bakri, líder do Governo do Estado na Assembleia, que vem frequentemente na nossa cidade inaugurar obras”.

Alex sobre Bakri que “…para isso é muito bom. Aparecer em foto ele é lindo, agora realmente fazer alguma coisa de fato, que preocupa e é gravíssimo (UTI pediátrica), não vejo”. Disse que o problema está trazendo transtornos para dezenas de famílias e a Câmara não tem poderes para resolver, mas pode cobrar como ele estava ali na tribuna reivindicando.

“Deputado, o Sr precisa parar de se preocupar em aparecer nas fotos. O Sr se intitula como representante da cidade, mas o Sr não nos representa. É visto em época de eleição e entrou na Assembleia capengando, pois tiveram que tirar uns dois para o Sr entrar. Tem que mostrar mais serviços, colocar seu assessores para atender as demandas do povo”, pontuou Alex ainda sobre Hussein Bakri.

Dito isso, o vereador enfatizou a importância das eleições do próximo ano. “Esperamos que Foz do Iguaçu se una de verdade para eleger dois ou três deputados e que realmente não dê espaço para paraquedistas, forasteiros”, ressaltou Alex Meyer.

