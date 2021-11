Foz do Iguaçu: VISIT IGUASSU LANÇA SÉRIE COM OPÇÕES PARA EVENTOS

O Visit Iguassu lançou em agosto um modelo de informativo voltado para o mercado de eventos, que vem ganhando episódios quinzenais e conta um pouco da história dos equipamentos e infraestrutura de eventos da cidade, formatos, opções e modelos preparados para receber eventos nacionais e internacionais. Até agora, já foram lançados 4 episódios, todos seguem disponíveis na página do Visit Iguassu no Youtube.

A News Turismo & Negócios leva aos interessados informações atuais e novidades de toda a infraestrutura técnica e turística de Foz do Iguaçu. A ideia da série, dividida em vários episódios, é apresentar ao mercado os melhores espaços de eventos que a cidade possui, colocando a instituição Visit Iguassu como agente facilitador dos processos para os organizadores de eventos.

“Um dos papéis mais importantes do Visit Iguassu é apresentar nossa cidade como uma opção viável para receber todo e qualquer evento. Somos facilitadores para que o organizador enxergue Foz do Iguaçu não só como sua melhor opção de escolha, mas que sinta segurança em trazer sua marca pra cá. Para isso, apresentamos o que temos de melhor, não somente nos espaços variados, mas também em serviços com qualidade e competitividade,” comenta Felipe Gonzalez, presidente do Visit Iguassu.

(Da Redação com Mercado & Eventos)