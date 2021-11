Turismo: VERÃO AUMENTA BUSCA POR HOTÉIS EM FLORIANÓPOLIS, APONTA PESQUISA

Com a chegada próxima do verão, outubro de 2021, registrou 24,60% do crescimento nas reservas de hotpeis, pousadas e resorts em Florianópolis, em relação ao pico de 2019, que ocorreu no mesmo período, antes da pandemia, de acordo com uma pesquisa divulgada pela Omnibees, com dados do Hotel Intelligence (HIQ), a Inteligência de Dados da empresa.

Enquanto isso, as projeções para dezembro apontam mais 7,33% de aumento nas vendas de hospedagem no destino, em relação ao mês anterior.

Sol, áreas verdes, praia, aventura e luxo estão na mira do viajante, que não desfruta de um verão com viagens desde 2019. Contemplando todos estes requisitos, a famosa Ilha da Magia – cmo Florianópolis é popularmente conhecida – está se preparando para receber a demanda reprimida de turistas.

Para os especialistas, não resta dúvidas de que as reservas no verão 2021, vão alcançar volumes históricos, e a onda crescente de novas rotas aéreas demonstra que as companhias estão atendendo uma grande demanda reprimida.

Principal porta de entrada de turistas em Santa Catartina, o Floripa Airport, terá uma quantidadfe inédita na oferta de voos. As rotas contemplarão 24 aeroportos brasileiros e estima se uma recuperação de 96% no movimento de voos entre dezembro e janeiro em comparaçaõ ao período anterior à pandemia.

Oa meios de hospedagens também estão se preparando para receber essa demanda. Destaque quando o assunto é Turismo de natureza na Ilha da Magia, o Cris Hotel oferece uma experiência costeria exclusiva para aproveitar as férias de verão.

“O aumento da busca por lugares abertos, como a Praia da Joaquina, já era esperado após quase dois anos de restrições. Todos querem aproveitar para ter contato com a natureza, ar fresco, pegar sol e curtir o fim em um barzinho na praia do mar”. explica Julio Cesar Desjardins, Gerente do Cris Hotel.

Segundo o executivo, o avanço da vacinação e a queda no número de casos de Covid-19 têm contribuído para que os turistas se sintam mais seguros em vijar, o que reflete diretamente na retoamda.

Para atender essa demanda, o Gerente Geral destada que o uso de tecnologias de vendas e distribuição que facilitem a jornada do cliente é essencial, como ter um bom Gestor de Canais, Motor de Reservas, Central de Reservas, ente outros. Ao digitalizar a experiência do hóspede, os hotéis podem otimizar o processo de reserva, fornecer informações de forma mais transparente, e ainda tornar o check-in e check out mais práticos.

Entre as opções do mercado, o Cris Hotel encontrou na plataforma Omnibees a parceria ideal para melhorar seus.

“Conseguimos atingir um grande número de agências e ofertar nossos serviços em muitos mercados de hospedagens, além da praticidade de gerenciamento dos planos de tarifas e políticas de vendas em tempo real e de forma contralizada, o que é de grande importância para um mercado tão competitivo”, destaca Desjardins.

“Estamos confiantes que fizemos uma parceria com a tecnologia certa e que continuemos a crescer muito, juntos na retomada das viagens em Florianópolis”, afirma Julio sobre as expectativas para 2022.

(Da Redação com Pan Rotas)