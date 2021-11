Decisão: AZULÃO DA FRONTEIRA JOGA HOJE PELA SEMIFINAL DA TERCEIRONA

É semifinal, é decisão! O elenco do Foz do Iguaçu FC já está em Arapongas onde, neste sábado (20), enfrenta o Laranja Mecânica. Esta será a primeira partida da semifinal que pode garantir o acesso do Azulão da Fronteira à segunda divisão do Campeonato Paranaense. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Azulão https://www.facebook.com/fozfutebolclube) a partir das 15 horas com a garantia de qualidade da equipe V.A Sports.

O Foz do Iguaçu FC chega a essa semifinal com a melhor campanha do grupo B na primeira fase e por isso conquistou o direito de jogar a decisão do acesso em casa, no próximo sábado (27). Na outra semifinal, o Iraty recebe o Aruko, em Irati. Ambas as partidas terão início às 15h30.

“Teremos pela frente um adversário que fez uma bela campanha no outro grupo. Mas, como sempre digo, um jogo de cada vez,em busca do objetivo maior”, finalizou o Arif Osman, presidente do Foz do Iguaçu FC.

O Foz do Iguaçu F.C. leva o nome de nosso destino turístico de compras e jogos cada vez mais longe e tem as seguintes empresas como patrocinadoras FOZBET, INNOVA Agrotecnologia. No importante apoio logístico contamos com Wish Resorts Golf & Convention, Global Fisio, MediFoz, Iguassu Plaza Hotel, V.A Sports , Estatex Sports e Restaurante Panela Velha – A Cozinha da Vovó e Compoclinic.

(Da Redação com Assessoria)