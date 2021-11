Foz do Iguacu: INSEGURANÇA NA FRONTEIRA CAUSA VERGONHA INTERNACIONAL

A Comitiva do Ministério da Saúde do Paraguai relata que foi vítima de um assalto em Foz do Iguaçu no final da tarde desta sexta-feira (19), enquanto retornava para seu país após evento que contou inclusive com o Ministro Nacional da Saúde do Brasil, Marcelo Queiroga e demais autoridades na região da Vila Portes.

O Dr. Frederico Schoeder, diretor do Hospital de Ciudad Del Este, disse que passou juntamente com colegas da comitiva por uma situação desagradável, ao ser abordado por dois homens de nacionalidade brasileira, que portando de armas de fogos, levaram os objetos pessoais da comitiva, como carteiras e celulares.