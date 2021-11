Polícia Civil: IDENTIFICADO AUTOR DA MORTE DE GUARDA MUNICIPAL DE FOZ

A Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu já tem a identidade do principal autor da morte do Guarda Municipal de Foz do Iguaçu.

De acordo com a Polícia Civil, após a ocorrência de crime de homicídio consumado e homicídio tentado, fato ocorrido na tarde de quinta-feira (18), na Rua Renato Montemezo no centro de Santa Terezinha de Itaipu.

O setor de investigação da Polícia Civil foi ao local de crime, e constatou que havia uma pessoa em óbito com idade de 50 anos e outra baleada em uma das pernas de 29 anos.

Que a vitima em óbito se tratava-se de um Guarda Municipal da cidade de Foz do Iguaçu, que estava a passeio nesta cidade na residência de um parente, e a outra vítima baleada é sobrinho do GM que reside nesta cidade.

Que após os investigadores realizarem as diligencias de praxe, duas pessoas foram conduzidas para a Delegacia, onde após serem ouvidas os investigadores identificaram a autoria dos disparos de arma de fogo contra as duas vitimas como sendo J.P.V com idade de 43 anos com alcunha de ÍNDIO o qual possui uma extensa ficha criminal onde responde por (6) seis homicídios, (5) cinco roubos (1) um trafico (3) três porte de arma de fogo e ameaça.

Que de acordo com as investigações, a motivação do crime se deu partir da manhã do dia 18/11, quando a vitima que reside nesta cidade foi a chapeação onde ocorreu o crime e visualizou um dos veículos que o autor do crime possui que estava para conserto e ter avisado o proprietário que o veículos seria de um ladrão, onde proprietário chamou o autor e explicou que não iria arrumar.

O inquérito Policial já foi instaurado e ouvidas testemunhas.

A polícia civil pede o apoio da população para que sejam feitas denúncias a delegacia de Santa Terezinha de Itaipu, acerca do veículo VW/GOL utilizado no crime.

(Da Redação com Assessoria PC-PR)