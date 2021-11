Foz do Iguaçu: PREFEITURA ANTECIPA 13º DOS SERVIDORES NO DIA 30

A Prefeitura de Foz do Iguaçu vai antecipar no próximo dia 30 o pagamento integral do 13º salário aos 6,8 mil servidores municipais. Em 30 dias, serão pagos R$ 90,5 milhões, em valores brutos, referentes às folhas de novembro e dezembro, retroativos de progressões e promoções, o 13º salário e o terço de férias dos professores e demais servidores que têm esse direito.

A Secretaria da Administração esclarece, no entanto, que o adiantamento do 13º no dia 30 de novembro não contempla os aposentados, pensionistas e inativos, que receberão a gratificação no dia 20 de dezembro. A distinção se dá por conta da natureza dos tipos de vínculos. Há uma peculiaridade que diferencia os aposentados dos servidores ativos.

Em 30 de novembro, serão pagos o 13º (R$ 17,5 milhões), o retroativo da educação (R$ 4,6 milhões) e a folha de novembro (R$ 31,3 milhões). Até 28 de dezembro, no máximo, serão pagos a folha de dezembro (R$ 31,3 milhões), acrescida com o pagamento de progressões e promoções (R$ 1,5 milhão) e 1/3 de férias (4,5 milhões).

COMÉRCIO LOCAL

O pagamento de praticamente três folhas salariais vai contribuir com o aquecimento da economia neste final de ano. Na avaliação do executivo, é importante destacar que o benefício pago aos servidores municipais se somará ao 13º dos servidores estaduais e federais e dos trabalhadores das empresas instaladas em Foz do Iguaçu.

NO PARANÁ

Outras grandes cidades do Paraná – a exemplo de Curitiba, Cascavel, Ponta Grossa e Maringá – também anteciparam o pagamento do 13º salário. Isso está sendo possível, segundo a prefeitura, porque os gestores públicos, mesmo com o impacto da pandemia, buscaram o equilíbrio das contas como acontece com a prefeitura de Foz do Iguaçu.

A prefeitura ainda teve condições de lançar a segunda edição do Orçamento Participativo e assinar contratos de financiamento para executar mais um pacote de obras.

ECONOMIA

Segundo o Dieese, a economia paranaense deverá receber, até o final de 2021, com o 13° salário, cerca de R$ 14,2 bilhões. O número de trabalhadores no estado que receberá o benefício foi estimado em 5,3 milhões. Os empregados do mercado formal, tanto celetistas quanto estatutários representam 63,4%, enquanto pensionistas e aposentados do INSS equivalem a 35,3%.

Em relação aos valores que cada segmento receberá, nota-se a seguinte distribuição: os empregados formalizados ficam com 72,9% (R$ 10,4 bilhões) e os beneficiários do INSS, com 18,7% (R$ 2,6 bilhões).

Para os empregados, até o final de 2021, a estimativa é de que R$ 10,3 bilhões serão pagos como 13º salário aos 3,373 milhões de trabalhadores do setor público e privado no Paraná. Até dezembro, o pagamento do 13º salário tem o potencial de injetar na economia brasileira cerca de R$ 232,6 bilhões.

(Da Redação com AMN – Foto: Kiko Sierich)