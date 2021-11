Foz do Iguaçu: PREFEITURA APRESENTA AVANÇOS TECNOLÓGICOS DO MUNICÍPIO

Os esforços da administração municipal para transformar Foz do Iguaçu em uma cidade cada vez mais inteligente e digital foram apresentados nesta sexta-feira, 19, durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Oeste Paranaense. O evento realizado no Parque Tecnológico Itaipu (PTI), promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), reuniu diversos gestores para tratar sobre o tema.

A apresentação inicial foi realizada pelo prefeito Chico Brasileiro, que destacou a união de esforços com o PTI e Itaipu Binacional no investimento em tecnologias para a cidade, como, por exemplo, o programa Vila A Inteligente, o edital para a atração de empresas de tecnologias e o Hub Iguassu.

Na área segurança pública, Brasileiro ainda celebrou os avanços nos serviços de inteligência para a investigação de crimes, que contam com as câmeras de videomonitoramento 24h. Outro projeto importante mostrado ao público foi o Sistema de Informações Digitais (SID), que substituiu papéis e informatizou documentos internos da prefeitura. A previsão de economia é de R$ 500 mil por ano sem a impressão de papéis.

O diretor da Rede Cidade Digital, José Marinho, relatou que desde a pandemia os eventos presenciais do Fórum estavam suspensos e que Foz do Iguaçu era o local ideal para a retomada do projeto que já envolveu mais de 1.800 prefeituras do Brasil.

“Quando falamos em tecnologia nas cidades, não estamos tratando apenas de projetos grandiosos, mas de melhorias que atingem o dia a dia da população. Ao alavancar ideais, nascem projetos que criam excelências para as cidades”, afirmou Marinho.

“O futuro que debatemos hoje é diferente do futuro que debatíamos anos atrás. Hoje precisamos aliar isso ao meio ambiente, são setores que caminham juntos. Em Foz, podemos fazer isso e atingir grandes feitos”, disse Rodrigo Régis de Almeida, diretor de negócios e inovação do PTI.

CIDADE INTEGRADA

O secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli, mostrou, além dos avanços tecnológicos, toda a série de atrativos e empreendimentos da cidade, que complementam o trabalho de transformar Foz em uma cidade inteligente.

Angeli trouxe as iniciativas em curso no âmbito de tecnologia, além do Sandbox Vila A Inteligente; a lei nº 283/2017, a política de incentivo à inovação e pesquisa científica do município; a cobrança de ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) diferenciado para empresas de tecnologia e o processo para a transformação em Destino Turístico Inteligente.

“Presenciamos muitas mudanças no último ano ao traçarmos planos estratégicos para essa área. Hoje a Prefeitura possui uma equipe dedicada a isso, que está diariamente em busca de projetos novos que podem ser replicados. Acredito que estamos no caminho certo”, afirmou o secretário.

(Da Redação com AMN;Fotos: Welyton Manoel/PMFI)