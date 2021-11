Foz do Iguaçu: PROGRAMA FOZ DESENVOLVE É APRESENTADO NO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE/PARANÁ

O prefeito e a secretária municipal da Fazenda, Salete Horst, apresentaram na reunião do Conselho Deliberativo do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PR), na tarde desta quinta-feira (18), os resuultados do Programa Foz Desenvolve, importante instrumento de desburocratização implantado pela Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Fernando Moraes, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/PR e presidente da Federação da Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap) destacou as ações realizadas em prol do desenvolvimento da cidade. “Foz do Iguaçu é um grande exemplo para o Brasil e está sendo palco de grandes ações em diversas áreas. Recentemente, estivemos na ‘Expo Dubai’ e a cidade de Foz está muito bem conceituada, e nós do Sebrae, estamos felizes por estar podendo contribuir para as grandes transformações”, comentou

PROGRAMA FOZ DESENVOLVE

Instituído pelo Decreto Municipal 26.792, de 8 de novembro de 2018, o Programa Foz Desenvolve busca romper a série de entraves burocráticos e melhorar o ambiente de negócios na cidade.

Com três anos de atividades, a iniciativa conduzida pela Prefeitura de Foz do Iguaçu conta com o apoio técnico do Sebrae e de outras entidades da sociedade civil organizada, e foi responsável por diversos avanços. Um exemplo é a emissão de alvarás, que em alguns casos demorava até seis meses para ser concedido. Atualmente, Foz é a oitava cidade do país com o menor tempo para viabilidade de resposta à abertura de empresas com uma média de 3 horas e 12 minutos para a resposta, segundo levantamento do Ministério da Economia.

Ainda durante a conversa com os membros do conselho deliberativo, os gestores apresentaram outros mecanismos que impulsionam a economia no local como o programa “MEI na Escola” que possibilita que pequenos empreendedores prestem pequenos serviços à rede pública de ensino. Desde a sua criação, já foram movimentados mais de R$ 1,7 milhão em cerca de 100 escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI) de Foz do Iguaçu.

Para o ano letivo de 2022, os alunos da rede municipal de ensino receberão da Prefeitura um auxilio financeiro para a aquisição de material escolar, exclusivamente em estabelecimentos comerciais previamente cadastros e com sede em Foz do Iguaçu, como forma de fomentar ainda mais a economia da cidade.

(Da Redação com AMN)