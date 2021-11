Política: NEY PATRÍCIO ARTICULA COM A FOMENTO PARANÁ E BANCO DO EMPREENDEDOR

O presidente do Legislativo Iguaçuense, vereador Ney Patrício (PSD), se reuniu na manhã desta sexta-feira, 19 de novembro, com o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Alves das Neves e com o coordenador do Banco do Empreendedor de Foz, Volnei Lampert, para discutir a segunda etapa do Foz Juro Zero.

Ney Patrício destacou que “a segunda etapa se justifica em função ainda de as empresas estarem se recuperando dos efeitos econômicos trazidos pela pandemia. Queremos dar mais um fôlego às empresas, especialmente ligadas ao setor turístico, que foram intensamente afetadas”.

“Para nós é importante estimular a cidade que praticamente inventou essa parceria com o governo. Essa é uma segunda conversa nossa a respeito da próxima etapa do programa, que deve auxiliar empresários da cidade, também do ramo do turismo e auxiliar a receber melhor o turista”, destacou o diretor-presidente da Fomento Paraná, instituição financeira de desenvolvimento do governo do estado, Heraldo Alves das Neves.

Foz Juro Zero é um Programa de Microfinanças que oferece linhas de crédito emergenciais. Ele é efetuado por meio do Banco do Empreendedor, através de convênio firmado com a Fomento Paraná. O recurso é destinado a microempreendedores individuais, pequenas empresas e empreendimentos informais.

(Da Redação com CMFI)