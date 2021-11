Aprimoramento: NOVAS 155 MOTOS BMW SÃO ENTREGUES À POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar do Paraná recebeu um incremento de 155 motocicletas, modelo BMW, nesta sexta-feira (19/11), durante uma solenidade no Parque Estadual Vila Velha, em Ponta Grossa. Os veículos, adquiridos ao custo de R$ 12.693.692,45 por meio de a emendas parlamentares de deputados federais, serão distribuídos pelos Comandos Regionais da PM de todo o estado. O governador do estado, Carlos Massa Ratinho Junior, fez a entrega simbólica de um capacete ao Comandante-Geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

O governador ressaltou que a Segurança Pública do estado passou por uma profunda reestruturação administrativa e operacional no início de sua gestão, dando atenção a demandas históricas de renovação de frota, concursos públicos e aquisição de equipamentos. “É uma meta do nosso governo modernizar as polícias Militar e Civil e investir pesado em segurança pública. Esse planejamento tem reduzido drasticamente nossos números de violência. Valorizamos nossos policiais com treinamentos e equipamentos”, afirmou o governador.

As 155 motocicletas são da marca BMW, modelo G850 GS, e foram adquiridas juntamente com capacetes, EPIs e rádios comunicadores, totalizando R$ 12.693.692,45. O valor de cada veículo com os equipamentos foi de R$ 81.894,79.

A aquisição foi por meio de emendas parlamentares federais dos deputados federais Aline Sleutjes; Filipe Barros; Gustavo Fruet; Luizão Goulart; Paulo Eduardo Martins; Evandro Roman; Sargento Fahur e Senador Álvaro Dias. No total, foram 154 emendas parlamentares, além de uma emenda parlamentar individual de autoria do deputado Sargento Fahur.

A escolha das motos seguiu critérios de desempenho, durabilidade, manutenção e resistência, para que pudesse atender as necessidades do policiamento diuturno da Polícia Militar. O secretário estadual de Segurança Pública, coronel Rômulo Marinho, disse que as motos adquiridas superam as que até então eram utilizadas pelos policiais militares.

“As motos da Polícia Militar até pouco tempo atrás eram de calibre muito pequeno. Planejamos a compra de motos mais possantes para chegar mais rapidamente aos locais de conflito. A população precisa de uma pronta resposta. Estamos focados em modernizar cada vez mais a segurança pública do Paraná”, destacou o secretário.

Marinho ressaltou que o modelo foi escolhido após a análise de diversos fatores, como economia, manutenção e experiência dos profissionais para dirigir. “Com tudo isso consolidado, fizemos a opção pela BMW”, afirmou.

CAPACITAÇÃO – Para potencializar seu uso, a Polícia Militar capacitou policiais de diferentes regiões do Estado. Foram realizados um treinamento de pilotagem de 65 horas e um treinamento de três meses de Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas).

“Esta é mais uma demonstração de que estamos trabalhando em prol de melhores condições aos nossos policiais, que estão nas ruas aptos a oferecer o melhor para a sociedade”, destacou o comandante-geral da PMPR, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

MAIS MOTOS – Além das motocicletas adquiridas com as emendas parlamentares, outras 199 do mesmo modelo estão em vias de ser adquiridas pelo Estado. No total, serão 354 motos para renovar a frota da PMPR, integrando o planejamento que prevê novas viaturas e pistolas. A distribuição das motos será realizada segundo os valores repassados pelos deputados federais. Elas serão divididas entre as seis regiões da PMPR.

PRESENÇAS – Participaram do evento os secretários estaduais Sandro Alex (Infraestrutura e Logística) e Major Vieira (Casa Militar); o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior; o diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagem, Fernando Furiatti; o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Fernando Schunig; os deputados federais Luizão Goulart, Sargento Fahur e Paulo Martins; os deputados estaduais Hussein Bakri (líder do governo na Assembleia), Alexandre Curi e Galo; a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt; o reitor da UEPG, Miguel Sanches Neto; o comandante do BPMOA, tenente-coronel Julio Cesar Pucci; o comandante do 1º BPM de Ponta Grossa, tenente-coronel José Leonel Bezerra; o comandante do 4º CRPM, coronel Edmauro Assunção; o subcomandante-geral da PMPR, coronel Noé Barroso; o vice-prefeito de Ponta Grossa, Capitão Saulo; a secretária de Cidadania e Segurança Pública de Ponta Grossa, Tânia Sviercoski; o presidente da Câmara de Vereadores de Ponta Grossa, vereador Daniel Milla; entre outras autoridades.