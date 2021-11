Estratégia: EUROPA PRECISA SAIR DO ‘CAMPO TEÓRICO’ E SER MAIS FORTE MILITARMENTE, DIZ CONSELHEIRO DOS EUA

“É importante sair do reino teórico, do reino dos think tank da autonomia estratégica […] e falar de soluções pragmáticas, práticas. […] Queremos uma Europa mais forte”, afirmou.

Chollet advertiu, que caso o contrário, a lacuna entre o que os militares dos EUA podem fazer e o que os militares da Europa não podem fazer só aumentará, especialmente quando se trata de enfrentar novas ameaças da China.