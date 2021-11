Evento: PRIMEIRA EDIÇÃO DO FOZ COMUNIDADE DE 2021 TEM GRANDE ADESÃO DOS MORADORES

Centenas de moradores participaram neste sábado (20) da primeira edição do Foz ComUnidade 2021, realizado na Associação de Moradores do Morumbi III. A ação da Prefeitura de Foz do Iguaçu ofertou dezenas de serviços nas mais diversas áreas à população.

Os iguaçuenses puderam fazer o agendamento de RG, consultar vagas de emprego, atualizar o cadastro único, fazer a inscrição para programas de habitação, atualizar a carteirinha de vacinação, consultar processos de poda e supressão de árvores, tirar dúvidas sobre alvarás e vagas em CMEIS (Centros Municipais de Educação Infantil), emitir boletos para quitação de dívidas por meio do REFIS, além de conversar com o prefeito Chico Brasileiro e secretários municipais.

O evento contou com a participação de todas as secretarias e autarquias do município e recebeu moradores de diversas regiões da cidade, como a dona de casa Edite Buss, que saiu da Vila C e foi até o Morumbi para agendar a segunda via do RG. “Eu perdi todos os meus documentos, fiz o boletim de ocorrência, mas até agora não consegui emitir um novo RG. Fiquei sabendo do Foz ComUnidade porque faço curso de corte costura na Secretaria de Assistência Social e vi que essa era a minha oportunidade”, contou.

A dona de casa também aproveitou outros serviços do evento e levou para casa uma muda de árvore, ofertada pelo Horto Municipal, através da assinatura de um termo de responsabilidade. .

Luciana de Oliveira, amiga de dona Edite, também buscou o evento para agendar o RG e receber orientações sobre o Cadastro Único. “Acordamos cedo e valeu muito a pena, o evento está muito bonito e bem organizado”, disse.

Moradora do Morumbi, Regiane de Souza aproveitou o Foz ComUnidade para consultar as vagas de emprego ofertadas pela Agência do Trabalhador. “Estou desempregada e soube que aqui estão ofertando mais de 200 vagas, espero que eu consiga uma delas”, comentou.

Para o prefeito, a ação – idealizada pela Secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade – é uma forma de estreitar a relação entre o poder público e os moradores.

OUTROS SERVIÇOS

Quem passou pelo evento pôde também fazer denúncias pelo 156 Foz e solicitar melhorias no bairro, através do Protocolo Geral. O Banco do Empreendedor forneceu informações sobre os créditos disponíveis para microempreendedores individuais e microempresas; o Fozhabita realizou a inscrição para programas habitacionais e atualização de cadastros; o Foztrans fez consulta sobre as infrações de trânsito e cadastro para credenciais de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência; a Secretaria da Fazenda também fez a atualização de dados cadastrais e a formalização de parcelamento de dívidas; o Meio Ambiente orientou os moradores sobre a Coleta Seletiva e a Agência do Trabalhador, além das vagas de emprego, ofertou orientações sobre a carteira de trabalho digital e o seguro desemprego.

A Secretaria da Saúde ofertou diversos serviços, como orientações sobre saúde bucal, testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites, vacinação contra a Covid e Influenza, entre outros.

A população pôde ainda cortar o cabelo, esmalter unhas e fazer sobrancelhas com o Instituto Embelleze e fazer consultas jurídicas junto à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

A próxima edição do Foz ComUnidade acontecerá no dia 04 de dezembro, das 8h às 14h na quadra de esporte da Avenida Andradina no Cidade Nova I – Rua Ambrósio Losi com Rua Engenheiro Augusto Araújo.

(Da Redação com AMN)