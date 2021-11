Política: MINISTROS DEVEM MIGRAR PARA O PL COM JAIR BOLSONARO

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, estaria conversando com aliados do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), para passar tranquilidade em relação à filiação do presidente da República.

Segundo apuração da âncora da CNN Daniela Lima, as conversas têm acontecido com integrantes do Congresso, com a família Bolsonaro e, também, com ministros do governo.

A princípio, Bolsonaro seria a favor de colocar o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, na disputa pelo governo de São Paulo. Após desistir da candidatura, o “plano B”, apresentado pelo PL seria ter Freitas como candidato ao Senado por Goiás.

Ainda segundo informações de Daniela Lima, o presidente Jair Bolsonaro teria pedido para que o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ficasse à disposição para migrar ao PL caso essa seja a escolha de partido.

Marinho teria dito a aliados que ele é cotado para o governo do Rio Grande do Norte, por isso, teria um palanque importante para Bolsonaro na região Nordeste. Ele também teria afirmado ir com o presidente para onde ele for.

(Da Redação com CNN)