Foz do Iguaçu: EXIGÊNCIA DO PASSAPORTE VACINAL NÃO SERÁ MAIS OBRIGATÓRIA NO NATAL LUZ

Isso está sendo possível porque, neste momento, Gramado atingiu 92% da sua população vacinada com duas doses ou dose única da vacina contra o coronavírus.

No entendimento do Gabinete de Crise do Estado, 90% de vacinados representa maior segurança quanto ao risco de contágio. No entanto, o uso de máscara e de álcool em gel continuam sendo exigências.

O prefeito Nestor Tissot comemorou a flexibilização e cumprimentou todos os profissionais envolvidos para que Gramado chegasse nessa condição de vacinação e de controle epidemiológico. “Nossos esforços sempre foram para isso”, afirmou Nestor.

A presidente da Gramadotur e secretária municipal de Turismo, Rosa Helena Pereira Volk, destacou o comprometimento de toda a administração municipal para que esse momento chegasse. Percebemos a vontade de fazer o melhor não por nós, mas pela comunidade, por esta cidade que merece ter este empenho especial de todos nós. ”, afirmou ela. Por ser uma recomendação, a capacidade máxima poderia ser de 100%, mas a Gramadotur optou por fixar em 70% o limite máximo. “Decidimos assim porque queremos fazer tudo com muita responsabilidade. Queremos continuar entregando um evento muito seguro para o nosso visitante e nossa comunidade”, afirmou Rosa Helena.

Para o diretor de eventos da Gramadotur, Diego Scariot, esta flexibilização já está repercutindo na procura por ingressos. Ele lembrou que a obrigatoriedade da apresentação do passaporte vacinal passou a vigorar dez dias antes do evento começar, motivando alguns cancelamentos de compras de ingressos. Desde o anúncio do fim da obrigatoriedade, alguns cancelamentos têm sido revertidos. Diego citou que essa flexibilização deve repercutir na ocupação dos espaços dos eventos, que até agora estava limitado a 30% da capacidade. “Estamos felizes em poder retomar com segurança este que é o maior evento natalino do mundo”, comentou ele, destacando o empenho de muitas pessoas para que Gramado e o Natal Luz chegassem a esta condição já agora.

A medida já começa valer para os espetáculos deste final de semana.

(Da Redação com Natal Luz de Gramado)