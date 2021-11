EM DEUS SOMOS FORTES!

“Forjem os seus arados, fazendo deles espadas; e de suas foices, façam lanças. Diga o fraco: ‘Sou um guerreiro!’ “ (Joel 3:10).

Desânimo, tristeza e depressão parecem ser as palavras de ordem nos dias atuais. Ainda que sejam algumas respostas naturais do nosso corpo às dificuldades, isolamento e problemas que enfrentamos, ninguém deseja permanecer nessa situação.

Vivenciar momentos difíceis e sofrimentos é um caminho válido para o amadurecimento de todo aquele que realmente crê em Jesus Cristo como seu bastante Salvador.

Apesar da nossa fragilidade e das aflições que enfrentamos, podemos ter certeza da fidelidade de Deus.

O versículo bíblico inicial de hoje faz parte duma passagem que fala sobre promessas de Deus.

O livro do profeta Joel anuncia o juízo vindouro e a promessa de restauração do seu povo. O Senhor triunfará sobre todo o mal e fará prevalecer a justiça no Seu Reino.

Pelo poder do Deus Todo-poderoso somos feitos fortes guerreiros, habilitados a enfrentar as batalhas da vida, pela fé. Não trata-se de uma estratégia mental, de pensamento positivo, nem de usar o “poder das palavras”. Não…

A nossa força vem de Deus (Salmos 28:7-8). É Ele que nos fortalece (Fl. 4:13). Por causa de Jesus venceremos e podemos dizer: em Cristo somos fortes!

Fortaleça-se em Deus!

– Em Jesus, busque a força maior que o universo inteiro!

– Ore, clame, ao Senhor por forças e novo ânimo! A potente mão de Deus pode lhe sustentar.

– A sua força será maior quando admitir que você é fraco mas quer ser fortalecido por Deus.

– Creia que o poder de Deus pode fazer cessar o caos que você está passando.

– Busque forças na Palavra de Deus. Leia a Bíblia diariamente (Medite: 1 Cr. 16:11; Sl. 18:32, Isaías 40:29).

– Agradeça a Deus pela força que Ele lhe dá e por tudo que você tem (Dt. 8:18).

– Fortaleça e encoraje pessoas desanimadas a sua volta.

OREMOS: Senhor, Deus todo poderoso, eu creio que Tu és fiel e cumpridor de todas as Tuas promessas. Ajuda-me e me fortalece pois sou fraco, Pai… Preciso de Ti! Sozinho não consigo vencer os desafios dessa vida, meu Deus. Faz-me forte segundo a Tua Palavra e me ajudar a encorajar e fortalecer as vidas que estão enfraquecidas por causa dos sofrimentos desse mundo. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém!

(Com Bíblia OnLine)