Crueldade: ‘UM DOS MAIS CRUÉIS EM TODA CARREIRA’, DIZ DELEGADA SOBRE MENINO AUTISTA ESPANCADO E TORTURADO

Na madrugada de segunda-feira (15), um menino autista, de 8 anos, foi encontrado com sinais de tortura e espancamento em Sorocaba, interior de São Paulo. O casal suspeito foi preso, na quarta-feira (17), e confessaram o crime. As informações são do G1.

“Caso bastante triste. Comentamos que foi um dos mais cruéis em toda nossa carreira”, disse a delegada Ana Luiza Carvalho do 4° Distrito Policial.

Durante o interrogatório, João, de 57 anos, e Valdenice, de 59 anos, disseram que agrediram o garoto porque acreditaram que ele queria furtar a câmera de segurança da sua casa. Apenas os primeiros nomes do casal foram divulgados pela polícia.

As imagens de uma câmera do outro lado da rua mostram o momento em que o agressor corre atrás do menino e minutos depois volta segurando o garoto pelo braço em direção à casa.

Segundo a polícia, a criança foi agredida na cabeça e no corpo por um pedaço de madeira. Parte de suas orelhas foram cortadas por um alicate e, para conter o choro do garoto, ele foi dopado por um remédio que a mulher usa para dormir.

“Ele cortou em duas partes o remédio para o menino não morrer ali. O menino teria desmaiado só com a metade, o que pode imaginar o que o medicamento inteiro poderia ter causado”, disse o delegado Fabrício Ballarini, também do 4° DP.

Durante a madrugada de segunda-feira (15), o homem colocou o garoto dentro de uma caixa e levou para o matagal no bairro vizinho. “Jogou o menino no chão e pegou outra madeira para bater na cabeça dele. Depois disso, ele [agressor] saiu para trabalhar com a entrega de alimentos.”, contou o delegado.

Os suspeitos foram autuados por homicídio qualificado e tortura. O homem ainda responderá por porte de arma, por crime ambiental, ao serem encontrados pássaros silvestres com sinais de maus-tratos, máquinas de jogo de azar e 30 botijões de gás de cozinha armazenados de forma irregular.