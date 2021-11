Festival das Cataratas: ATRATIVOS DA TANZÂNIA SERÃO APRESENTADOS NO EVENTO

Você sabia que o Parque do Serengeti, localizado na Tanzânia (na divisa com o Quênia) serviu como inspiração para o cenário do filme “O Rei Leão”? Considerado Patrimônio Mundial pela UNESCO, este é apenas um dos atrativos do país africano, que pela primeira vez será apresentado ao público do Festival das Cataratas. O evento ocorre nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, em Foz do Iguaçu (PR), e está com inscrições abertas no site www.festivaldascataratas.com.

O assistente consular na Embaixada da Tanzânia no Brasil, Alex Jacuk Herman, ressalta que o turismo é uma das principais atividades do País, porém não é tão popular no Brasil e nos outros países da América do Sul. “Vimos o Festival como uma grande oportunidade para divulgar a Tanzânia como destino turístico, cultural e para investimentos”.

Herman ressalta que, além dos atrativos turísticos, a Tanzânia conta com uma riqueza histórica cultural e a presença de mais de 120 etnias. Um destino ideal para diferentes tipos de turista. “O que quer mais luxo, pode relaxar nos resorts em Zanzibar; o aventureiro pode subir o Kilimanjaro, o monte mais alto da África; para os amantes da natureza, os safaris possibilitam a observação de leões; e quem procura conhecer a cultura e a natureza exuberante do país, pode fazer isso sem gastar tanto”, complementa.

O Festival das Cataratas é organizado pela De Angeli Eventos & Empreendimentos, com patrocínio do Sebrae, CNC, Fecomércio PR e Fundo Iguaçu, parceria estratégica da Brazoa, Visit Iguassu, COMTUR, ABEOC Brasil e Ministério do Turismo, e Governo do Paraná como estado anfitrião.

FESTIVAL DAS CATARATAS

1, 2 e 3 de dezembro – Foz do Iguaçu (PR)

Site: www.festivaldascataratas.com

Redes Sociais: www.facebook.com/festivaldascataratas / www.instagram.com/festivaldascataratas

Mais informações: comercial@festivaldascataratas.com / (45) 99958-0025

