Coluna Caio Gottlieb: EM FOZ DO IGUAÇU, DAY MEDICAL CENTER REALIZARÁ EVENTO DE LANÇAMENTO NO DIA 27

No próximo sábado, 27, a partir das 8h30, o Day Medical Center realizará um evento de apresentação do empreendimento para médicos, profissionais da saúde e para a imprensa de Foz do Iguaçu e região.

Com inauguração prevista para julho de 2023, o projeto, que tem investimento inicial de R$ 100 milhões, une a reconhecida estrutura e modelo de gestão do Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC) com o expertise imobiliário do grupo Wust & Casarotto, Nastas Engenharia, NBC Arquitetura e W. Teixeira.

O edifício irá contar com cerca de 300 pessoas de diversos segmentos da medicina em um espaço com gestão e serviços integrados que otimizem a vida dos profissionais da saúde.

O evento será realizado no local do empreendimento, na Rua Benjamin Constant, 194, Centro de Foz, e contará com um talk show com o consultor da PróMedical Renato Castello Branco, e os diretores superintendente e técnico do HMCC, Fernando Cossa e Dr. Rodrigo Romanini, um café da manhã e uma visita nas obras que já estão 30% concluídas.

“Neste encontro vamos esclarecer todas as dúvidas existentes dos profissionais da saúde, e mostrar que o DAY é um empreendimento exclusivo, e voltado para a área de saúde, que busca melhorar a condição de trabalho do profissional, aumentando o seu conforto, quanto a instalações, garagens, bem como um espaço gourmet e um local fitness, exclusivo”, explicou Sérgio Casarotto, um dos responsáveis pelo empreendimento.

Para os médicos que não puderem estar presentes no evento, o talk show também será transmitido por meio de Live no Facebook e Youtube do DAY Medical Center e Hospital Costa Cavalcanti. “A cidade conta com diversos profissionais da área da saúde, queremos oferecer um local de excelência, com inovações em todas as áreas”, finalizou Sérgio.

