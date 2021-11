Tensão: NOVOS F-16 DE TAIWAN ESTÃO PRONTOS PARA A GUERRA

A presidente Tsai Ing-wen estava presente enquanto um dos F-16 fazia uma exibição acrobática. “Essas aeronaves simbolizam nossa estreita cooperação com os EUA e são equipadas com tecnologia avançada que fortalecerá substancialmente nossa defesa nacional”, tuitou Tsai.

A 4ª Ala de Caça em Chiayi é uma das duas alas da RoCAF que opera os jatos F-16s. A 5ª Ala de Caça opera a partir da Base Aérea de Chiashan, na costa leste do país.

Os novos F-16s – 141 F-16A/Bs atualizados e 66 modelos V recém-construídos – estão configurados para operar quádruplamente como os principais interceptores de média altitude da RoCAF, bem como as plataformas mais capazes nas tarefas antinavio, ataque e reconhecimento do serviço. Eles voarão ao lado dos 129 jatos F-CK-1s de fabricação local e 55 Mirage 2000s de fabricação francesa da RoCAF.

A RoCAF utiliza principalmente os leves F-CK-1s para interceptações de baixo nível e ataques ao solo. Os Mirage 2000 de asa delta são os interceptores de alta altitude do serviço.

Em comparação com os F-16A/Bs da década de 1990 que eles estão substituindo, os modelos em V apresentam um radar melhor na forma do APG-83 com varredura eletrônica ativa (AESA), mais poder de processamento e novas armas.

Em seu último relatório anual, o ministério da defesa de Taiwan destacou sua aquisição dos Estados Unidos de novos mísseis anti-navio AGM-84H, mísseis anti-radiação AGM-88B, bombas guiadas AGM-154C e pods de reconhecimento multiespectral MS-110. O F-16V carregará todos eles.

Em tempos de paz, os F-16 do RoCAF ficam ocupados acompanhando as centenas de aviões de guerra chineses que voam pela zona de identificação de defesa aérea (ADIZ) de Taiwan todos os anos. A ADIZ não é o espaço aéreo nacional de Taiwan.

Em tempo de guerra, os F-16s interceptariam aviões chineses, coletariam inteligência com seus pods MS-110 e lançariam mísseis e bombas em navios e bases chinesas. Eles também estariam em grande desvantagem numérica. A Força Aérea do Exército de Libertação Popular Chinês possui mais de mil caças modernos, em comparação com apenas 400 no inventário da RoCAF.

Embora seja verdade que a PLAAF não desdobraria todos os seus caças para um ataque a Taiwan – e também seja verdade que os aviões americanos e aliados podem reforçar a força aérea taiwanesa em tempo de guerra – o desequilíbrio dos caças é um presságio.

Pior ainda, a Força de Foguetes do PLA nas primeiras horas de um conflito poderia bombardear Chiayi e Chiashan com dezenas ou mesmo centenas de foguetes. Não é à toa que o RoCAF frequentemente pratica operações com seus caças – incluindo F-16s – a partir de rodovias. E por que Chiashan inclui hangares subterrâneos que, em teoria, poderiam acomodar todos os F-16 no estoque.

(Da Redação com Cavok)