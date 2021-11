Coluna Caio Gottlieb: A ATRAÇÃO É, TAMBÉM, A COMIDA

São da cidade nada menos do que quatro dos cinco restaurantes que acabam de conquistar o Selo Ouro de Qualidade do Turismo do Paraná, instituído pelo Sebrae para distinguir empresas de diversos ramos ligados ao turismo do estado que atuam com elevado padrão de excelência.

Além do mais bem pontuado do ranking, o japonês Sushi Hokkai, estão sediados em Foz o Capitão Bar (2ª melhor nota), o Bona Trattoria (3º colocado) e o Maki Sushi, também de culinária nipônica, que obteve a quinta posição.

Todos eles, por sinal, fazem parte de um grupo de empreendimentos especializados na área de gastronomia comandado pelo casal Iti e Isabel Salvatti Rafagnin, ambos descendentes de duas das famílias mais tradicionais do município, pioneiras da indústria turística da tríplice fronteira.

Vê-se que os frutos não caíram longe do pé.

