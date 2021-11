Atitude: TCE EVITARÁ ACORDOS ENTRE ESTADO E PEDAGEIRAS, DIZ O DEPUTADO SOLDADO FRUET

Ele criticou a postura do Governo do Paraná na questão e destacou o papel do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que acolheu sua denúncia contra as seis concessionárias do Anel de Integração e as declarou inidôneas para licitar e contratar com o Poder Público. “Não vi nenhuma ação do Governo do Estado para impedir que elas participem de licitações, mas graças à nossa intervenção junto ao TCE, essas empresas que lesaram o Estado por 24 anos, réus confessos, não vão participar de nenhum acordo – e já pedimos a extensão dessa decisão ao Tribunal de Contas da União (TCU)”, afirmou.

“Com todo respeito, esse Governo que aí está vive de boas intenções, e de boas intenções o inferno está cheio, mas de atitudes concretas, nenhuma”, apontou o Soldado Fruet. Ele relembrou que questionou a prematuridade do repasse das rodovias estaduais para o Governo Federal conceder à iniciativa privada sem interesse em aprofundar o debate. “Era nossa moeda de troca para cobrarmos alguma coisa do Governo Federal, mas foi feito atropelado. Fizemos várias emendas, mas nenhuma foi aceita, deixando bem claro que o Governo não estava nem aí para a opinião dos deputados estaduais”, avaliou.

Ao secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, o Soldado Fruet enfatizou que “com empresas que lesaram o Estado, não tem acordo”. Por isso, lamentou o acordo anunciado com a Econorte, trocando uma obra já paga por outro serviço. “A Assembleia Legislativa não foi ouvida nessa questão, fico muito triste”, ponderou. Sobre as tratativas que estavam em andamento com as concessionárias, segundo o parlamentar, “é muito fácil dizer agora que não fará acordo com essas empresas, porque o TCE barrou, pois se fosse pelo Estado, faria”. Na visão dele, “fica bem claro que esse negócio de cancela aberta é um programa eleitoreiro, pois a poucos dias do encerramento dos contratos, o Governo do Estado está correndo atrás de ambulâncias e policiais para cuidarem da segurança das rodovias”.

O deputado reiterou sua posição contrária à instalação de novas praças de pedágio. “Falo com orgulho que votei não no projeto de concessão das rodovias estaduais porque com 15 novas praças de pedágio encheremos o Paraná de porteiras”, comentou, exemplificando que “vão baixar o preço em Jataizinho, que hoje é um dos mais caros, mas logo na sequência terá outra praça”. O Soldado Fruet também frisou que não concorda com a praça prevista entre Cascavel e Toledo, alegando que uma região de grande produção agrícola não foi ouvida na elaboração do novo projeto de concessão. Além disso, lamentou que os cálculos das novas tarifas foram feitos sobre os valores atuais, onde foi constatado superfaturamento de 500%, e não dos reais.

(Da Redação com Assessoria)