Foz do Iguaçu: PREFEITO DEVERÁ AUTORIZAR AUMENTO DO PREÇO DE PASSAGENS, EM MEIO AO CAOS NO TRANSPORTE COLETIVO

A situação do transporte coletivo de Foz do Iguaçu segue se agravando sem nenhuma atitude efetiva do prefeito Chico Brasileiro (foto ao lado). Após mais uma greve, as empresas do Consórcio Sorriso anunciaram o protocolo de requerimento do reajuste anual de 22%, o que elevaria a tarifa dos atuais R$ 4,10 para R$ 5,10.

Também acusam o prefeito de omissão do dever na condição de gestor e questionam: Se o serviço não serve para o Município porque continua funcionando há anos? Se não serve, porque não toma providências? “O consórcio formalizou no último dia 28 o requerimento de reajuste anual da tarifa. Todo ano o Consórcio formula o requerimento conforme previsto em contrato. Agora, estamos prevendo a posição do município”, afirmou o empresário César Alamini, da empresa Transbalan, nos microfones da Rádio Cultura.

Também participaram o Secretário de Governança da Prefeitura e responsável pela gestão do contrato, José Elias Castro Gomes, “tido nos bastidores do poder local como primeiro-ministro do prefeito”, e o diretor-superintendente do Foztrans, Licério Santos.

PREFEITO FOGE DA RESPONSABILIDADE, DIZ EMPRESÁRIO

César Alamini afirmou que “…existe uma questão política envolvida. Para o prefeito é muito cômodo não fazer o reajuste. É cômodo para ele que o Consórcio busque o Judiciário e o prefeito diz que não foi ele quem concedeu o reajuste, pois ele quer ficar bem com a população. Ele deveria agir, fazer o que o cargo dele exige”, disse.

Segundo Alamini, “…qualquer mudança é possível de se apurar fazendo revisão tarifária, mas o reajuste anual não implica isso, ele apenas faz atualização monetária da tarifa. Se o município entende que o Consórcio está operando com a frota menor, ele deveria promover a redução tarifária. Garanto que o número da tarifa ideal é muito maior do que o praticado hoje”.

O Consórcio insiste que foi firmado um contrato e ele tem que ser cumprido. “Fizemos altos investimentos na época, mais que R$ 40 milhões em ônibus, garagens, manutenção. Renovamos frota, respeitamos a idade média e máxima da frota, cumprimos o nosso serviço. E toda vez, todas as tarifas a gente teve que requerer na justiça, e o judiciário concedeu. Se a gente tivesse errado, seria negado. Todas conseguimos”, lembrou Alamini.

“CHICO ERA VICE-PREFEITO QUANDO FOI FEITA A LICITAÇÃO PÚBLICA”

Em relação ao contrato firmado em 2010, mediante processo licitatório, a tarifa inicial era de R$ 2,30. “Ninguém inventou. A tarifa foi calculada em função do número de passageiros na época. Estamos transportando hoje em média 38 mil passageiros. Antes da pandemia eram 65 mil”, comentou Alamini na Rádio Cultura. E detonou: “Não vou fazer papel de advogado do diabo, mas será que vocês do Executivo estão mal assessorados? Se o Consórcio não serve vocês têm que tomar providência. Agora o Chico era vice-prefeito quando foi feita a licitação pública de 2010. Se o Consórcio não serve, estamos operando até 2021? Não entendo isso”.

AR-CONDICIONADO NOS ÔNIBUS. QUEM VAI PAGAR?

Em relação a questão de instalação de ar-condicionado nos coletivos, Cesar Alamini disse que “…pode-se implantar, mas não vai ser essa tarifa. Eu insisto no contrato pois é o que regula as ações das partes. Quando fizemos a proposta não tinha ar-condicionado. Se lá tivesse falado que precisava de ar, teria sido outra proposta. Agora no meio do caminho querem colocar? É possível, vamos colocar no fluxo de caixa e ver quanto sobe a tarifa”.

SECRETÁRIO DO PREFEITO CULPA O AUMENTO NO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS

O secretário José Elias Castro Gomes (foto ao lado), da pasta de Transparência e Governança do governo Chico Brasileiro, também procurou fugir das responsabilidades. “Sabemos que tem uma pressão grande devido ao aumento do preço dos combustíveis, onde a população tem sofrido com o aumento do petróleo. Entendemos que precisaríamos de uma instrumentação melhor desse reajuste, pois quando falamos deste assunto, a gente se baseia em custos”.

Segundo Castro, há um prazo legal para se manifestar. “Os documentos entregues não são os documentos que precisamos para se auditar. Vamos seguir a decisão da prefeitura, de não fazer reajuste, a não ser que venha uma decisão judicial”, afirmou o secretário, confirmando a denúncia dos empresários sobre questão política interferindo na tarifa com o prefeito preferindo esperar que a justiça conceda os reajustes, como vem ocorrendo desde o início da gestão de Chico Brasileiro.

Na opinião do secretário Elias Castro, “…a queda do número de usuários tem a ver com a qualidade do serviço oferecido. Não podemos evoluir sem implantar serviços novos e melhores”.

CONTRATO ESTÁ OBSOLETO

Em uma abordagem opinativa e juridicamente inaplicável, o Diretor do Foztrans, Licério Santos, afirmou que “…não basta seguir apenas o que está em contrato original de mais de dez anos para fazer um reajuste atual. Essa é a razão da divergência e acaba sendo judicializado (o pedido de reajuste). Na realidade, trabalhamos para ter uma auditoria e chegarmos aos índices reais de acordo com o que é oferecido à população”.

Licério disse que vêm aplicando as penalidades nas empresas. “A superlotação muitas vezes já causou multa ao Consórcio. Na medida em que o Foztrans aplica as multas e judicializa isso, não tem mais o que fazer. Durante a pandemia, foram 16 multas aplicadas”, informou.

SISTEMA PIOROU NA GESTÃO DE CHICO BRASILEIRO

Fontes consultadas pelo IGUASSU News apontam que a instabilidade do sistema de transporte coletivo piorou na gestão do prefeito Chico Brasileiro, iniciada em 2017. “Desde a CPI aqui na Câmara, no primeiro ano de mandato (2017), o prefeito teve a chance de tomar atitudes, mas se omitiu. Nesse momento, com o agravante da pandemia, Chico Brasileiro virou refém das empresas do transporte coletivo. É a pior crise em três décadas.”, disse uma fonte no Legislativo municipal a este portal de notícias.

Em 2017, Chico Brasileiro assumiu a prefeitura. No mesmo ano, diante das reclamações de usuários e uma série de denúncias, instalou-se uma CPI na Câmara de Vereadores. O relatório apontou várias irregularidades gravíssimas e sob as quais, o prefeito, como gestor, tinha o dever de adotar as medidas cabíveis, dentre elas, o rompimento do contrato.

Trecho do relatório final elaborado pelo então vereador Jefferson Brayener (relator da CP de 2017I) apontou a legalidade da rescisão unilateral administrativa de contrato diante do princípio do interesse da coletividade. Havia amparo legal da rescisão contratual administrativa, por interesse público. A conclusão da CPI foi a seguinte:

“Considerando que ficou demonstrado ao longo deste relatório que as empresas do Consórcio Sorriso cometeram diversas infrações contratuais, inclusive quanto aos serviços prestados e, registramos novamente, dentre outros aspectos, a insatisfação geral dos usuários do serviço, INDICAMOS ao Chefe do Poder Executivo Municipal:

1º A REALIZAÇÃO IMEDIATA DE NOVA LICITAÇÃO PÚBLICA na área dos transportes coletivos na cidade;

2º A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 135/2010, entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu e as empresas que compõe o Consórcio Sorriso, tendo em vista o interesse público e a necessidade de apuração imediata civil e criminal das conclusões desta CPI;

3º A DECLARAÇÃO DE NULIDADE do processo licitatório e dos respectivos contratos firmados entre as partes Poder Público e Concessionária;

4º O CONGELAMENTO DO VALOR DA TARIFA até a conclusão de novo processo licitatório para o serviço de transporte coletivo;

5º O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, com depósito imediato, de R$ 18,2 Milhões (dezoito milhões e duzentos mil reais), devidamente atualizado, referente ao valor (aporte contratual) não pago pelas empresas que integram o Consórcio Sorriso, quando do processo licitatório de 2010, certame que resultou no Contrato nº135/2010;

6º Encaminhamento de cópia deste Relatório ao Ministério Público Federal, Estadual e Tribunal de Contas do Estado – TCEPR;

…”

São obscuros os motivos do prefeito Chico Brasileiro não adotar as medidas em 2017, e até hoje. Existem várias possibilidades, previstas em lei, sendo do prefeito as prerrogativas de resolver a questão como gestor. Neste mês de outubro, com a greve acirrada, resultante da falta de pagamento de salários dos trabalhadores do transporte, o que se viu foi um prefeito que continua vacilante e refém das empresas de ônibus. Acuado, Chico Brasileiro lançou nos noticiários que deu “ultimato” às empresas, ou seja, mais um. E virou chacota porque essa é a “enésima” vez que o prefeito ameaça, porém efetivamente não toma nenhuma atitude.

Opinião

Algo há, além do que se pode ver, é o que se consegue concluir ante toda essa inexplicável situação contratual mantida por Chico Brasileiro com o Consórcio Sorriso… Enquanto isso, o cidadão, além de sofrer com o serviço, paga a conta da incompetência do governo do atual prefeito, que há 07 anos comanda a cidade, e que, portanto, como gestor, é o responsável pelo caos no transporte público, e é certo que não é o usuário do transporte que está ganhando alguma coisa com esse contrato do serviço público…

CONTRADITÓRIO: Como é de praxe, IGUASSU News, desde já, disponibiliza o e-mail contato@iguassunews.com , para que citados na reportagem se pronunciem, o que deverá ser feito por escrito (texto em arquivo formato MS WORD), remetido para o nosso citado endereço eletrônico.

(Da Redação)