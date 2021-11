Foz do Iguaçu: OBRAS DO GRAMADÃO ENTRAM NA RETA FINAL PARA RECEBER ATRAÇÕES NATALINAS NA CIDADE

Operários das obras da reforma do Gramadão da Vila A e prestadores de serviços envolvidos com a montagem das atrações do Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu atuam de forma coordenada para que tudo esteja pronto para o início dos eventos no local, no próximo dia 4 de dezembro. Ao todo, mais de 100 pessoas trabalham no local. Oficialmente, a programação do Natal terá abertura no dia 1º de dezembro, na Praça da Paz, área central da cidade.

As obras no Gramadão estão na reta final e as atenções estão voltadas principalmente para o chafariz que será instalado próximo à Avenida Silvio Américo Sasdelli, junto ao Centro Executivo. Ali, a instalação hidráulica e elétrica dos onze pontos de água e luzes de led já está sendo finalizada. No próximo dia 26, será feita a primeira concretagem do piso de 450 metros quadrados e, no dia 29, a segunda.



“Agora tudo converge para a fonte”, afirmou o engenheiro responsável pela empreitada, Ewton Oda Sartori, da Oda Engenharia, acrescentando que outras atividades ainda necessárias são a desmontagem dos tapumes e mais alguns detalhes finais que estarão concluídos até o dia 3 de dezembro.



Paralelamente, funcionários da empresa Mill Ideias já estão montando a roda gigante e outros atrativos natalinos que vão compor o cenário para a abertura das atividades no Gramadão, com show interativo da Trupe Circense, voo cativo de balão, e apresentações de BMX Freestyle e da Banda Sinfônica do Exército. Além do início da programação do Natal de Águas e Luzes no local, o evento marca o encerramento dos Jogos de Aventura e Natureza – Etapa Lindeiros, e a reinauguração do Gramadão, um dos principais pontos de lazer de Foz do Iguaçu.

Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, João Francisco Ferreira, a reinauguração do espaço com tantos atrativos está na contagem regressiva de iguaçuenses e demais moradores da fronteira. “Vai ser uma grande festa de muita magia para toda a população”. Opinião compartilhada pelo prefeito Chico Brasileiro, que está apostando no Natal de Águas e Luzes de Foz para a consolidação de um novo produto turístico na região. “Estamos confiantes de que esse evento entrará no calendário de grandes programações de Natal no Brasil”.



Programação

De 1º de dezembro a 5 de janeiro, o Gramadão da Vila A e a Praça da Paz vão receber grandes espetáculos musicais. O mais esperado é o do cantor Daniel, astro da música pop sertaneja, no dia 19 de dezembro. No dia 22, o padre Reginaldo Manzotti fará uma missa seguida de show no Gramadão.

Nos dias 1º e 2 de dezembro, a Cia Sorriso com Arte fará o espetáculo “Um encanto de Natal”; nos dias 4 e 5, a Banda Sinfônica do Exército se apresenta no Gramadão. O espetáculo de encerramento, no dia 23, será com a Cia Arte & Manhas.

A partir do dia 3 e até o dia 22 de dezembro, a população poderá acompanhar o show diário de acendimento das luzes de Natal, chamado “Encantamento”, como um anúncio da magia do Natal, no Gramadão e na Praça da Paz.

Grupos locais e regionais de cultura popular, dança, bandas e corais também se apresentarão nos dois palcos principais, mas a festa se espalhará pela cidade. “Teremos apresentações nos bairros e na carreta-palco que vai circular pelos bairros”, explica o diretor da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Juca Rodrigues.

O Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu é uma iniciativa da Prefeitura, Itaipu, Fundo Iguaçu e outros parceiros. Outro destaque será a iluminação cênica da Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai.

Mais informações sobre as atrações do Natal de Águas e Luzes 2021 no site http://www.natalaguaseluzes.com.br.