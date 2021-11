O PERIGO DA INCREDULIDADE

Dito por Jesus:”— Aquele que crê no Filho não é julgado; mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus.” (João 3:18).

Muita gente acredita na bondade e amor de Deus, mas ignora a sua justiça e severidade. Deus é amor, mas é reta justiça também bem. Julganento ou vida eterna, o que recebemos quando Jesus voltar?

Assim como Ele concede a vida eterna aos que crêem, também destina castigo eterno aos descrentes. Neste texto bíblico de hoje, João nos mostra que aquele que não acredita no Deus Filho, não receberá a salvação.

Na verdade, no versículo de hoje do evangelho de João, fica claro que quem não crê em Jesus já está condenado!

De fato a incredulidade e rebeldia andam de mãos dadas. Uma é a motivação interna, a outra a manifestação externa e prática de um coração perverso, em ingrato, que peca contra o Espírito Santo.

Ao negar, não reconhecer, ser ingrato e não se entregar ao Salvador, em razão de Sua sacrifício na cruz pelos filhos de Deus, pecamos contra o Espírito Santo.

E a Palavra de Deus, que não muda, deixa claro, pelo próprio Jesus Cristo, que não haverá perdão para quem pecar contra o Espírito de Deus: “Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado; mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo nem no porvir” (Mateus 12:32).

Quando não confiamos em Deus, nos inclinamos para desobediência e teimosia. Crer, por outro lado, é a resposta do homem com a mente, o coração, com toda a vida, à ação salvadora de Deus em Jesus Cristo.

Lembre-se: a fé verdadeira se converte em atitudes internas e externas. Creia e viva eternamente com Jesus!

Acredite e obedeça!

– Crer é um ato que envolve convicção e razão. Não se trata apenas de sensação ou emoção. Assuma o compromisso de confiar em Jesus com todo entendimento e disposição do coração.

– Ore por mudança de atitudes. Atos recorrentes de desobediência revelam um coração rebelde e afastado da fé.

– Não se iluda, nem se engane. Há muitos “simpáticos” ao cristianismo nas igrejas, mas que ainda não creem plenamente em Cristo. Decida viver pela fé na Palavra do Senhor!

– Tenha como rotina a leitura da Bíblia. Elas não foi dada por Deus, e nem atravessa milênios para chegar aos cristãos, para ser peça de decoração. As Escrituras Sagradas são a base de fé e prática do cristão.

OREMOS: Senhor meu Deus, obrigado por teu amor, graça e justiça. Ajuda-me a não ser rebelde à Jesus, nem aos seus ensinamentos. Que eu possa viver a fé verdadeira e constante na Tua Palavra, e que ela também se manifeste nas minhas atitudes. Permita que eu nunca prove a Tua ira e condenação, Pai. Mas, pela fé, concede-me a vida, para estar eternamente contigo! Em nome de Jesus, amém!

(Com Bíblia OnLine)