Turismo: 7 PASSEIOS OBRIGATÓRIOS PARA SE FAZER EM FOZ DO IGUAÇU

Procurando um destino que une natureza, aventura, família, gastronomia e contato direto com outras culturas? Foz do Iguaçu, uma das cidades mais cobiçadas da região sul, pode ser uma boa opção para aproveitar alguns dias de folga.

Situado a 650 km da capital Curitiba, a cidade das cataratas é indicada para todos os turistas, desde famílias até os mais radicais. Então, veja a lista com sete passeios sugeridos para sua próxima viagem!

VISITA ÀS CATARATAS

Parece clichê, mas ir para Foz do Iguaçu e não conhecer as cataratas é algo impensável, já que é o ponto turístico central do destino paranaense.

Reserve um dia inteiro para conhecer e prepare-se para andar e se molhar, já que até em tempos de crise hídrica a “chuva das cataratas” está sempre presente.

É importante levar capa de chuva, calçado adequado, protetor solar e, é claro, proteção para o celular, já que você vai tirar muitas fotos com uma das 7 Maravilhas da Natureza.

Dentro do parque, você também terá opções para um lindo almoço às margens argentinas do Rio Iguaçu, lembrancinhas de Foz, o famoso Parque das Aves, o Macuco e o Voo de Helicóptero.

MACUCO SAFARI

Considerado por muitos o melhor passeio de todos para se fazer em Foz do Iguaçu, o Macuco (carinhosamente chamado) é uma fórmula composta de barco e selva.

Partindo de um caminhãozinho por dentro da Mata Atlântica e podendo seguir por uma trilha a pé, os turistas chegam às margens do Rio Iguaçu, onde um grupo de até 20 pessoas entra num barco rumo às Cataratas!

Em alta velocidade, cortando ondas, pedras e redemoinhos, toda a adrenalina é compensada por um magnífico banho das próprias águas das Cataratas do Iguaçu. A dica é levar capa para se proteger do frio, porque molhado todo mundo sairá!

VOO DE HELICÓPTERO

Este é o passeio mais caro em Foz do Iguaçu, mas vale cada centavo, já que ver as Cataratas de cima é algo indescritível. Independente do tempo, do alto se vê uma nuvem de vapor da água que se forma, resultado da força das águas. E num dia de Sol, arco-íris são observados!

O menor passeio tem duração de 10 minutos e sobrevoa toda a região do Parque das Cataratas. Vale destacar que os voos acontecem com três ou quatro pessoas no helicóptero, sendo uma delas sentada ao lado do piloto. A sensação é a de estar dentro de um videogame.

CITY TOUR PELO PARAGUAI

Há quem diga que Ciudad del Este é apenas um destino de compras, mas a cidade pode surpreender caso você escolha fazer um city tour fora do centro de compras, principalmente numa primeira visita.

Após cruzar a famosa Ponte da Amizade, dentre os pontos visitados, destacam-se: uma praça aberta onde filhotes de crocodilos vivem tranquilamente, a Mesquita Muçulmana da cidade e o famoso Hotel Casino Acaray.

O ponto alto do tour são as “cataratas paraguaias”, que ficam na cidade vizinha de Presidente Franco e que acabam sendo pouco comentadas. Elas ficam dentro do Saltos Monday, um eco parque situado a apenas 9 km do centro de Ciudad del Este.

BAR DE GELO

Também conhecido como Dream Ice Bar, o maior bar de gelo do Brasil é feito com pelo menos 30 toneladas de gelo puro cristalino. A preparação para os -10ºC ocorre num hall onde você já veste luvas e uma jaqueta bem aquecida. Ao entrar no espaço que acomoda mais de 20 pessoas, fotógrafos estarão te esperando junto com uma música bem animada e bebidas alcóolicas ou não.

O Dream Ice Bar fica no complexo Dreams Park Show, a primeira grande atração saindo do aeroporto. Ali também se encontram o Museu de Cera, o Parque dos Dinossauros, o Motor Show de famosos carros clássicos e personalizados, dentre outras atrações bem legais principalmente para famílias com crianças.

MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS

Localizada na junção do Rio Paraguai (que passou por Itaipú e pela Ponta da Amizade) com o Rio Iguaçú (de onde veio a água das cataratas), o Marco das Três Fronteiras é um complexo turístico de compras, bar, cultura e uma vista sensacional!

O pôr do Sol é a atração principal e com o seu cair começa a festa das nações, quando atores interpretam as principais músicas e danças típicas do Paraguai, do Brasil e da Argentina. Chama a atenção também que cada país possui seu próprio obelisco em seu próprio marco e todos podem se ver por cima da junção dos rios.

Construída sob a forma de uma cidade cenográfica colonial, o Marco é uma das nove fronteiras tríplices do Brasil.

VISITAR A USINA DE ITAIPU

Fechar sua viagem a Foz numa visita à Itaipu é tudo de bom!

Tudo na usina é enorme e o passeio é um mix de contemplação, impressionismo e calma. Neste momento de pandemia, a visita interna às turbinas (que também são muito grandes) não está permitida.

Mesmo assim, o tour externo – feito de ônibus – é cheio de surpresas: desde o tamanho da barragem e dos tubos por onde a água cai, passando por cima do vertedouro, olhar a imensidão de água represada, de um lado, e o colossal complexo industrial do outro.

