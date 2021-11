Consumo: 6 DE CADA 10 BRASILEIROS PRETENDEM FAZER COMPRAS NA BLACK FRIDAY

A Black Friday já caiu no gosto dos brasileiros e deve atrair a atenção de 57% dos brasileiros, que pretendem fazer comprar na próxima sexta-feira (26), data que marca o evento em todo o mundo.

Os consumidores esperam encontrar descontos de 42% nos produtos ofertados, têm a intenção de adquirir até três produtos e gastar, em média, R$ 1.118.

Os dados foram apresentados em uma pesquisa realizada pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) em parceria com a Offer Wise Pesquisas.

De acordo com o levantamento, o interesse em comprar na Black Friday é motivado pela chance de comprar coisas que precisam a um preço mais baixo (70%).

Outros 38% dos consumidores pretendem aproveitar o preço para antecipar as compras de Natal e 19% querem aproveitar as promoções, mesmo que não estejam precisando de nada no momento.

Por outro lado, 29% dos consumidores só pretendem adquirir algum produto se as ofertas realmente valerem a pena. Somente 14% não pretendem participar, principalmente porque estão sem dinheiro (29%), desempregados (21%) e acreditam que o momento econômico não é favorável (18%).

Os produtos mais desejados pelos consumidores são: roupas (38%), calçados (29%), eletrodomésticos (27%), celulares/smartphones (24%), e artigos para casa (24%).

Pesquisa prévia

O estudo mostra ainda que a população está atenta às promoções, uma vez que 88% afirmam que pretendem fazer pesquisa de preço antes de comprar na Black Friday.

Os entrevistados citam a pesquisa prévia como a melhor forma de confirmar se os preços estão realmente na promoção (55%) e escolher as lojas com os melhores preços (33%).

Os principais locais de pesquisa de preços citados são os sites das lojas que costumam comprar (55%), comparadores de preços (52%) e em sites de busca (43%).

Entre os consumidores que pretendem comprar na Black Friday, 75% dizem que estão evitando algum tipo de compra em outubro ou novembro para poder aproveitar a data.

O presidente da CNDL, José César da Costa, avalia que o consumidor está cada vez mais habituado à Black Friday e sabe que pesquisar os preços continua sendo fundamental para garantir boas compras.

“Muitos já adotam estratégias para conseguir os melhores preços, utilizando mecanismos de notificação e alerta quando determinados produtos entram em promoção. O varejista sabe disso e deve investir em estratégias de divulgação das ofertas e em marketing para atrair os clientes”, afirma Costa.