Evento Internacional: FOZ DO IGUAÇU PARTICIPA DO SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS

O Município de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, participou do Smart City Expo World Congress (SCEWC), junto com a Comitiva Oficial Brasileira, organizada pelas empresas iCities, Global Business e La Salle Technova.

O SCEWC acontece em Barcelona desde 2011 e é o principal evento internacional para cidades. Sua missão é capacitar as cidades e coletivizar a inovação urbana em todo o mundo. Com uma programação que reúne as principais experiências sobre o tema, o evento promove a inovação social, o estabelecimento de parcerias e a identificação de oportunidades de negócios.

A comitiva reuniu mais de 60 pessoas, entre representantes de mais de 30 cidades brasileiras – integrando poder público, iniciativa privada, academia e sociedade civil. O grupo participou, na última semana, de uma série de agendas específicas, como visitas a importantes empresas e instituições, projetos em Smart City, além de encontros com autoridades e especialistas locais e internacionais, em que Foz do Iguaçu esteve no centro das discussões sobre a temática.

Entre as agendas, foram realizadas visitas às principais instituições de apoio e promoção de tecnologia, inovação e empreendedorismo em Barcelona, como o projeto distrito de novação22@, Barcelona Activa e Media-TIC.

Também foram feitas visitas técnicas a Cisco Co-Innovation Center; Indra Systems; Tersa – Tratamento e Seleção de Resíduos; 3D FactoryIncubator; DFactory; PortBarcelona; TransportsMetropolitans de Barcelona (TMB); Real Automóvel Clube de Catalunya (RACC). São instituições de diferentes áreas que possuem serviços, produtos, programas de apoio ao empreendedorismo e startups, modelos e alternativas para a Smart City.

Os projetos que essas entidades promovem fazem de Barcelona uma das cidades mais inteligentes do mundo e que servem de referência para pensar o planejamento e o desenvolvimento de Foz do Iguaçu.

A participação no evento faz parte do novo posicionamento da gestão do turismo de Foz, com foco em inovação e inteligência. Os conceitos de Smart City e Destino Turístico Inteligente se retroalimentam e servem de orientação para as definições de políticas e ações para a cidade, buscando criar um futuro melhor para cidadãos e visitantes.

Para Andressa Szekut, assessora técnica da Secretaria de Turismo, o compartilhamento de experiências e networking vivenciados na comitiva reforçam a importância de trabalhar de forma integrada para ter bons resultados para a cidade. “A quádrupla hélice precisa estar conectada. O talento é a base da economia do conhecimento e precisa ser estimulado e apoiado. É preciso criar condições para haver investimentos, inovação e desenvolvimento sustentável”.

