Foz: NATAL DE ÁGUAS E LUZES TERÁ ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS PARA DOAÇÃO

O Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu vai passar mais que uma mensagem de esperança para comunidade local e turistas que visitarem a cidade. Por iniciativa da Itaipu Binacional e da Prefeitura de Foz do Iguaçu, foi lançada a campanha “Natal feliz: nenhum prato vazio”, para arrecadação de alimentos que serão doados para famílias em vulnerabilidade social. A doação é totalmente voluntária, já que os espetáculos de Natal têm entrada gratuita.

A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Fundação Cultural, Guarda Mirim e tem o apoio da OAB, Cáritas, Sociedade Beneficente Islâmica, Conselho de Pastores de Foz do Iguaçu (Copefi), Rotaract Club, Grupo Papai Urso e Rede Evangelizar é Preciso, do padre Reginaldo Manzotti, uma das principais atrações da programação do Natal.

“A arrecadação de alimentos é mais uma forma de a sociedade de Foz do Iguaçu ajudar as pessoas que mais precisam, provando o verdadeiro espírito natalino. A Itaipu apoia essa iniciativa que vai fazer o Natal da comunidade mais iluminado”, afirmou o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira.

“O Natal é uma época em que a solidariedade é naturalmente despertada. Queremos aproveitar a oportunidade dos atrativos do Natal de Águas e Luzes, o maior de Foz do Iguaçu até hoje, para incentivar que as pessoas façam suas doações, uma vez que tivemos dois anos muito difíceis por conta da pandemia”, destaca o prefeito Chico Brasileiro. “Reforço o pedido para todos aqueles que tiverem a possibilidade, seja de trazer um, dois ou quantos quilos de alimento puderem, para fazer o bem ao próximo.”

As doações poderão ser feitas na sede da Guarda Mirim (Rua Tadeu Trompschinski, 56 – Vila Maracanã) até o dia 17 de dezembro ou nos dias dos espetáculos principais no Gramadão (dias 4, 5, 19, 22 e 23 de dezembro) e na Praça da Paz (dias 1º e 2 de dezembro). Haverá um posto de arrecadação em cada um desses locais, além de voluntários que auxiliarão na coleta.

Os mantimentos serão destinados às famílias moradoras dos bairros mais pobres da cidade. A prefeitura tem o acesso ao cadastro único da assistência e será verificado se a pessoal já recebeu alguma ajuda. Caso não tenha recebido, será entregue a cesta básica para a família.

O Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu é uma iniciativa da Prefeitura, Itaipu, Fundo Iguaçu e outros parceiros. A programação vai até o dia 5 de janeiro, com shows como do cantor Daniel, no dia 19 de dezembro, e a missa seguida de show do padre Reginaldo Manzotti, no dia 22. Outro destaque será a iluminação cênica da Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai.

(Da Redação com JIE)