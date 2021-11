Foz do Iguaçu: OFICINA DE GRAFITE MOBILIZA JOVENS PARA CELEBRAR O DIA DO RIO NA CIDADE

O Dia do Rio em Foz do Iguaçu, nesta quarta-feira, 24, foi marcado por ações de sensibilização com a juventude. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente reuniu alunos do Instituto Federal do Paraná, crianças do projeto Maradona do Brasil e do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Campos do Iguaçu para uma oficina de grafite próximo ao Rio Boicy.

A intervenção visou chamar a atenção da comunidade para o cuidado e conservação dos cursos d’água da região, que sofrem constantemente com o acúmulo de lixo e resíduos jogados no entorno.

O trabalho foi conduzido pelo grafiteiro David Miranda, que ensinou aos participantes os princípios da grafitagem, técnicas de sombreamento de letras e uso do spray.

Após a aula, David deu início à arte que ele irá assinar e ficará fixa no muro da Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR) Tereza Signori. O trabalho abordará a temática de valorização dos catadores e da preservação hídrica.

Para Roney Carlos, 18 anos, aluno do curso de Técnico em Aquicultura, a liberdade foi a melhor sensação que teve enquanto fazia os desenhos. “Por um instante parece que desligamos de tudo e focamos apenas no que estamos fazendo. Acho que isso ajuda muita gente e foi muito bom fazer”.

A oficina faz parte do convênio da Linha Ecológica da Itaipu Binacional, uma parceria entre a Itaipu Binacional, Prefeitura de Foz do Iguaçu e o Conselho dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. Os alunos do IFPR integram também o projeto Juventude e Meio Ambiente.

“Integrar os jovens em um trabalho que reforça o papel de cada um na conservação ambiental é cada vez mais importante. Aqui complementamos um projeto que já é desenvolvido trabalhando questões ambientais para esse público. No futuro, isso deverá ter um grande impacto”, frisou Rodrigo de Quadros, gestor ambiental do Programa Linha Ecológica.

Limpeza do Rio Boicy

As equipes da Secretaria de Meio Ambiente também atuaram na limpeza do Rio Boicy, próximo à UVR do Campos do Iguaçu. Um trabalho periódico é feito no local para recolher objetos como garrafas plásticas, roupas, e outros resíduos que prejudicam o meio ambiente e ainda podem servir como foco para o mosquito da dengue.

O descarte irregular de lixo é considerado crime ambiental. Quem for flagrado, poderá receber multas superiores a R$ 9 mil. As denúncias podem ser feitas pelo aplicativo 156 Foz ou através do telefone 156.