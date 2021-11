Fronteira: BOLSONARO E MARITO VÃO ASSINAR ORDEM DE SERVIÇO PARA OBRAS DE NOVA PONTE INTERNACIONAL

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e do Paraguai, Mario Abdo Benítez (Marito), vão se reunir nos próximos dias para autorizar as obras da nova ponte internacional entre os dois países, conectando o município paraguaio de Carmelo Peralta a Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul (MS). As obras terão recursos da Itaipu Binacional, assim como a Ponte da Integração, entre Foz do Iguaçu (PR) e Presidente Franco. A ligação já está 73% concluída e deve ser inaugurada em meados do ano que vem.

O anúncio da assinatura da nova ponte foi feito nesta quarta-feira (24), em Brasília, em pronunciamento conjunto após reunião bilateral entre os dois presidentes. Benítez está no Brasil em viagem oficial. A renovação do Anexo C, em 2023, da Itaipu Binacional também esteve na pauta da reunião, entre outros assuntos. “O nosso relacionamento, o nosso intercâmbio comercial, têm ido muito bem e vai ficar cada vez melhor”, afirmou Bolsonaro.

“Tratamos também do crime organizado. O Paraguai tem nos ajudado muito nesta questão. Inauguramos há pouco mais um radar em Ponta Porã e basicamente toda a nossa fronteira está blindada com esse novo radar”, acrescentou o presidente brasileiro.

Benítez destacou que a nova ponte internacional, sobre o Rio Paraguai, faz parte de um projeto maior, que é a Rota Bioceânica, permitindo que produtos brasileiros e paraguaios sejam embarcados em portos chilenos do Oceano Pacífico, reduzindo o tempo de viagem das exportações para países do Oriente, como China, Japão e Coreia do Sul.

Para o presidente paraguaio, essa obra vai “fortalecer nossa economia, nossos produtores, a nossa região, para que possamos enfrentar os grandes desafios econômicos que temos como região e como países aliados”. Ao final do pronunciamento, Benítez convidou Bolsonaro para uma viagem oficial ao Paraguai.