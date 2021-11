Imunização: SÁBADO SERÁ O DIA “D” DE MULTIVACINAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE

A Secretaria Municipal da Saúde promove neste sábado (27) o Dia “D” da Campanha de Multivacinação com a abertura das 29 unidades básicas de saúde, das 8h às 14 horas. Pais e responsáveis devem levar crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) até a unidade de saúde mais próxima de casa para atualizar a carteirinha de vacinação.

“O Ministério da Saúde prorrogou a campanha até o dia 30 de novembro devido a baixa cobertura vacinal deste público. É um compromisso nosso ofertar a vacinação, mas também um dever dos pais em levar os filhos até os postos de saúde e garantir essa proteção”, disse a secretária de saúde Rosa Maria Jerônymo.

O público-alvo é a população não vacinada ou com esquemas incompletos menores de 15 anos de idade. Por esse motivo, a Campanha de Multivacinação não tem uma meta de cobertura vacinal a ser alcançada, pois o objetivo é a atualização da caderneta de vacinação, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

Dentre as vacinas que estão disponíveis nos postos estão: BCG, Hepatite A e B, Penta, Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Vacinação contra a Covid

No sábado, as unidades vão disponibilizar doses contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos. Também será possível agendar a segunda dose em atraso ou a dose de reforço para maiores de 18 anos que tenham completado o esquema vacinal há pelo menos 5 meses.

Dois postos de vacinação serão montados no Catuaí Palladium, na Avenida das Cataratas e no Shopping JL, na avenida Costa e Silva, e funcionarão das 13h às 18h para oferta de doses contra a Covid.

“Estamos incluindo a vacinação da Covid no sábado devido à baixa procura da população pela segunda dose. O objetivo principal é incentivar a população a retornar aos postos de saúde para completar o ciclo vacinal, com a segunda dose ou a dose de reforço. Temos mais de 18 mil pessoas com a segunda dose em atraso”, informou a secretária.

Foz do Iguaçu tem até agora 108,8% da população adulta vacinada com a primeira dose ou dose única e 97,3% com a segunda dose. Entre os adolescentes, a cobertura com a primeira dose chegou a 80,15%.