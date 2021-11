Prevenção: MUTIRÃO DE COMBATE À DENGUE SERÁ NESTE SÁBADO NA REGIÃO LESTE

O Dia Nacional de Combate à Dengue será marcado por um mutirão de limpeza neste sábado (27), na região Leste da cidade. A ação, organizada pela Secretaria Municipal da Saúde, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Comitê de Combate a Dengue, acontecerá das 8h às 12h no Portal da Foz e no Morumbi II, regiões com maior incidência da doença.

As equipes do CCZ farão visitas domiciliares para orientação e distribuição de sacolas para o recolhimento de lixo. Haverá ainda seis pontos para o descarte de inertes no Portal da Foz, com caçambas do projeto mantido pela Secretaria de Meio Ambiente. As caçambas estarão na Rua Dois, Rua Três e Rua Paris, onde os moradores poderão fazer o descarte de entulhos (restos de construção civil), madeiras e inservíveis.

O último boletim da dengue registrou 1.833 notificações para a doença e 156 casos confirmados, a grande maioria entre mulheres. A concentração das equipes acontecerá às 8 horas no posto de saúde do Portal da Foz. Cerca de 140 servidores do CCZ vão integrar a ação.

O Dia Nacional de Combate a Dengue foi instituído pela lei federal 12.235/2010, com o objetivo principal de mobilizar iniciativas do Poder Público e ações da comunidade no enfrentamento a doença, por meio de campanhas educativas.