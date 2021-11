Vitória: APÓS PEDIDO DO SOLDADO FRUET, DER ANUNCIA REDUÇÃO DE TARIFAS DE ÔNIBUS

Boa notícia para quem viaja de ônibus pelo Paraná: a partir de sábado (27), ficarão mais baratas as passagens de transporte intermunicipal de passageiros de todas as linhas que cruzam praças de pedágio no Estado, em decorrência do término dos contratos de concessão do Anel de Integração. A medida foi solicitada pelo deputado estadual Soldado Fruet (PROS) em requerimento à Agência Reguladora do Paraná (Agepar), na última segunda-feira (23), e confirmada nesta quarta-feira (24) pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), através da Agência Estadual de Notícias.

No expediente ao diretor-presidente da Agepar, Reinhold Stephanes, o Soldado Fruet pediu a imediata comunicação às empresas que prestam o serviço de transporte rodoviário coletivo intermunicipal no Paraná para que diminuam o preço da tarifa em decorrência da gratuidade dos pedágios, inclusive alertando para possíveis punições às empresas que deixarem de proceder com o desconto. “Se alguém merece benefício pelo fim das concessões de pedágios é o povo paranaense, e não as empresas de ônibus”, afirmou o deputado, que pediu fiscalização da agência para verificar a efetiva aplicação do desconto pelas 37 empresas autorizadas a operar 620 linhas.

O DER informou que, no caso das linhas rodoviárias padrão, o valor não está embutido na tarifa básica cobrada, bastando as empresas deixarem de cobrar o pedágio no ato da venda da passagem. Já nas linhas intermunicipais metropolitanas do interior do Estado, o valor é calculado em função do número de eixos do veículo e de passageiros transportados e está incluso no valor da tarifa básica. Segundo o DER, todas as empresas foram oficiadas na terça-feira (23) quanto à medida, que estão recebendo as novas tabelas com os preços das passagens, descontados os custos com pedágios.

De acordo com o DER, é a primeira vez que as passagens terão o preço reduzido. O valor mais baixo começa a ser cobrado após as 23h59 do dia 26 de novembro de 2021 nas linhas que cruzam as praças de pedágio da Econorte, Viapar e Ecocataratas e após as 23h59 do dia 27 nas linhas que cruzam as praças de pedágio da Caminhos do Paraná, Rodonorte e Ecovia. O DER ressaltou que fiscais do órgão atuam na verificação de veículos e venda de passagens em todas as regiões do Estado, garantindo o cumprimento da legislação vigente e das obrigações contratuais das empresas, aplicando as sanções cabíveis sempre que qualquer irregularidade é constatada.