Foz do Iguaçu: CRIAÇÃO DE TILÁPIA EM LARGA ESCALA INDUSTRIAL NO LAGO DE ITAIPU GERARÁ DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E RENDA, DIZ DEPUTADO VERMELHO 

A criação em escala industrial de tilápia no lago da Usina Hidrelétrica de Itaipu foi um dos destaques do “3º International Fish Congress”, realizada em Foz do Iguaçu. cuja a abertura oficial foi na quarta-feira (24). O evento contou com a participação da ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento), do secretário de Aquicultura e Pesca do Mapa, Jorge Seif Jr., e do deputado federal Nelsi “Vermelho” Coguetto, membro da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, dentre outas autoridades.

Dados da Agência Nacional de Águas (ANA) mostram que a capacidade de produção de peixe no reservatório da Usina Hidrelétrica de Itaipu é de 400 mil toneladas por ano. Atualmente, o cultivo de tilápias em tanques no reservatório de Itaipu precisa ser autorizado pelo Paraguai.

Segundo o secretário Seif, a autorização para a criação de tilápia no reservatório possibilitará um aumento de 40% na produção do Brasil e de 20 vezes no Paraguai. Ele destacou que precisa haver a autorização do governo paraguaio para a produção industrial no Lago de Itaipu: “Estamos fazendo as tratativas não só com o poder executivo, mas também no legislativo para avançarmos nessa grande pauta para a aquicultura, para a piscicultura, para a tilapicultura e também para o Paraná, que já é o maior criador de tilápia do Brasil”.

Após a reunião da “3º International Fish Congress”, na noite desta quinta-feira (25) o IGUASSU News entrou em contato com o deputado federal Vermelho de Foz do Iguaçu, que informou já havia conversado com o presidente Bolsonaro sobre o assunto e que voltou a reforçar o pedido junto à ministra da Agricultura e o secretário nacional da Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Jr, que visitaram Foz do Iguaçu. Vermelho veio de Brasília para o evento na “Terra das Cataratas” na comitiva oficial da ministra Tereza Cristina.

Articulação – “Pelo governo brasileiro, a questão do aproveitamento do Lago de Itaipu para a produção em larga escala da tilápia já está aprovada e, em breve, receberemos em Brasília representantes do Senado paraguaio, que estarão no nosso Congresso Nacional para os necessários esclarecimentos complementares e eventuais ajustes necessários. A participação da ministra Tereza Cristina, será fundamental neste diálogo. Fazemos parte da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, e tenho muito boa relação com a ministra, a quem tenho dado todo o apoio em iniciativas como esta que tanto beneficiará Foz, Região e o Paraguai.”, informou o deputado Vermelho a reportagem.

Potencial – “Dados oficiais projetam que em 10 anos seremos o maior produtor mundial da indústria da pesca. É uma oportunidade que Foz do Iguaçu tem de ser protagonista dessa realidade nacional para os próximos anos. Teremos uma nova e muito expressiva matriz produtiva da tilápia em Foz do Iguaçu, com a implementação de uma indústria desta espécie de peixe, isso deverá ser de tal forma, que todo o ciclo do processo, desde a criação até a comercialização do produto, será atendido. Estou muito confiante no sucesso dessa iniciativa.”, disse ao IGUASSU News o deputado Vermelho.

A ministra Tereza Cristina disse ao deputado que o assunto é de grande importância e relevância para os produtores brasileiros e paraguaios. “Isso é desenvolvimento, isso é trabalho para os produtores tanto do lado brasileiro quanto do lado paraguaio”.

O parlamentar cita um levantamento da Associação Brasileira da Piscicultura, segundo o qual, a produção de tilápia no país atingiu mais de 486 mil toneladas em 2020, um aumento de 12,5% com relação ao ano anterior. A espécie é a mais consumida pelos brasileiros, com uma média de 2,7 quilos per capita ao ano. “O potencial produtivo da tilápia do Lago de Itaipu, é de mais de 85% de toda a produção brasileira deste tipo de peixe em 2020. É algo espetacular, um sonho, um sonho possível, totalmente viável!”, diz Vermelho confiante.

“Além, do mais importante, da geração de empregos, diretos e indiretos, no município e também na região, e no vinho e parceiro Paraguai, graças a muito boa relação entre os presidentes Bolsonaro e Marito, cuja a binacional da Itaipu tem papel fundamental na viabilização do projeto.”, destacou o deputado Vermelho para esta reportagem.

Vermelho informou ainda que na quarta-feira (24) o tema do aproveitamento do Lago de Itaipu na produção em alta escala no Lago de Itaipu também foi debatido em Brasília, durante reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez. Após a conversa com Marito, Bolsonaro declarou: “Demos mais um passo para a criação de tilápias no lago do Itaipu. Há uma enorme boa vontade porque isso é importante para os países. Caso isso se concretize, o Brasil crescerá em 40% da sua quantidade de pescado”.

“Com a consolidação desta iniciativa do Governo Federal de produção industrial de alta escala da tilápia, haverá, de forma positiva, uma significativa modificação na matriz de arrecadação de Foz do Iguaçu. Especificamente quanto ao mercado hoje da tilápia, imaginemos quando tivermos tilápias com custo de produção e venda da produção a cera R$ 8 reais o quilo que, depois de comercializado ao consumidor final ao preço que, hoje, gira em torno de R$ 32 reais o kg, isso impactará muito a Declaração Fisco Contábil (DFC), agregando expressivos valores a arrecadação municipal, o que beneficia a sociedade como um todo.” , projeta Vermelho, que fez questão de ressaltar ao IGUASSU News: “Sou entusiasta da produção da tilápia, até porque cultivei a espécie, em uma sociedade em que investimos em Salto Caxias, onde a técnica que é utilizada é tanques de rede. Em razão de nossas atividades parlamentares em Brasília dedes que assumimos nosso mandato, o que me impediu de continuar a dar a atenção pessoal que tínhamos no empreendimento, acabamos vendendo nossa parte para o sócio que continua com a empresa produzindo lá. É uma atividade, além de tudo prazerosa.”

Prioridades Parlamentares – “Tenho acompanhado e defendido todo esse processo desde o começo, também em razão de se tratar de algo diretamente relacionado ao nosso município e sua área de abrangência. Tudo que diga respeito a Foz do Iguaçu e Região no Congresso Nacional é prioridade de nossa pauta de atuação no mandato, que nos foi confiado por nossa gente. Isso é dever nosso!”, concluiu Vermelho.

