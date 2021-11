Coluna Caio Gottlieb: TRÍPLICE FRONTEIRA QUER SER PRIORIDADE NO MERCOSUL

Um projeto ambicioso que já conta com o apoio do Prefeito Chico Brasileiro, de Foz do Iguaçu, do seu Secretário de Turismo Paulo Angeli e do Presidente da Câmara dos Vereadores Ney Patricio, o Projeto Águas Grandes junto ao Grupo Impulsor Pró-Iguassu Trinacional (Grimp), nasce a partir de reuniões trinacionais, depois de vários Manifestos e Audiências Públicas no âmbito do Parlamento do MERCOSUL.

Reunidos nesta quarta-feira (24) no Expo Center do Rafain Palace Hotel, em Foz, receberam no evento o apoio dos representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, Felipe González, assim também dos representantes do Governador de Alto Paraná pelo Paraguay Dom Roberto González Vaesken, e na pessoa do representante do Cônsul Argentino em Foz, ministro Alejandro Massucco.

Na data alusiva à celebração do nascimento do Patriarca do Turismo da família Rafain, o saudoso “seu” Olímpio Rafagnin, buscando juntos, Argentina, Brasil e Paraguay, dar um novo destino ao MERCOSUL, foi conclamado para que sejam retomadas novas Audiências Públicas e Reuniões “Pró-Consenso Trinacional” propondo-se uma próxima para dia 30 de Novembro, terça feira próxima, em Puerto Iguazú, Argentina, coincidente com a data da Assinatura da “Declaração do Iguaçu”, de 1985, firmada em Foz do Iguaçu, pelos presidentes de Argentina e Brasil, respectivamente, Raúl Alfonsín e José Sarney em que esse foi o ponto de partida para o surgimento do MERCOSUL.

Nessa Audiência e Reunião com líderes empresariais e de Governos, o Grupo Impulsor propôs para que as próximas Reuniões de Presidentes sejam realizadas aqui na Tríplice Fronteira e nelas os líderes máximos nacionais e locais passem a incluir o Projeto Iguassu – Águas Grandes na Pauta de Prioridade do MERCOSUL e também nos Planos Diretores dos Municípios hoje envolvidos diretamente, passando na celebração dos 30 anos do MERCOSUL, buscar, a partir de agora, também a “Unir os Povos para Preservar a Vida.”

