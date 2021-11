Turismo: BARILOCHE INICIA CELEBRAÇÕES NATALINAS NO DIA 8 DE DEZEMBRO

O Natal chega a Bariloche, na Argentina, a partir de 8 de dezembro, com decorações e iluminação especial. Dentre as atrações para o período de Natal estão a instalação de uma árvore gigante e de um presépio vivo no centro da cidade, além de shows musicais. A edição de Natal deste ano acontece até 6 de janeiro.

O início das comemorações se dá quando a árvore de Natal é acesa com mais de 10 metros de altura no Centro Cívico. A ornamentação especial é feita com pinheiros de Natal, renas e trenós. Nesse dia, haverá shows musicais e atividades para surpreender as crianças, jovens e adultos que apreciam o momento. O Papai Noel chega à noite para acender a árvore, considerado o ponto principal da celebração de inauguração da decoração natalina.

Depois do dia 8 de dezembro, em todas as tardes, o Papai Noel recebe as crianças em sua casa e, também, na moradia dos duendes, ambas localizadas no Centro Cívico. Os locais ficarão todos decorados e iluminados para receber os visitantes. O turista poderá prestigiar ainda uma manjedoura viva, no presépio montado na cidade. As festividades também incluem um coral no calendário cultural, que reúne os coros da cidade na Igreja Catedral, e diferentes shows natalinos nas salas de exposições.

De acordo com a Emprotur, entidade de fomento ao turismo de Bariloche, para o Natal em família, há sugestões de algumas atividades para as crianças. As opções mais procuradas são os passeios no teleférico, a contemplação da iluminação da Árvore de Natal Gigante, a Casinha do Papai Noel, a Casa dos Elfos com jogos, o Presépio Vivo e a Corrida dos Reyes.

Já para quem deseja aproveitar com os amigos, há a indicação de alguns passeios à noite, como os eventos com música, caminhada, shows e os melhores pratos da gastronomia da Patagônia.

“Natureza, aventura, espetáculos naturais inesquecíveis, montanhas, lagos e florestas, todos os eventos combinam entre si e são criados para gerar uma maneira muito especial de celebrar as festas natalinas. Saborear os pratos natalinos produzidos em Bariloche também está entre os melhores momentos para confraternizar com os entes queridos, como as opções de chocolates, cerveja artesanal e o melhor da cozinha internacional”, destaca o diretor executivo da Emprotur, Diego Piquín.

