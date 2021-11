Turismo: CANCUN OU MALDIVAS? OPERADORA OFERECE ATÉ 57% DE DESCONTO NA BLACK FRIDAY

Para compensar o tempo perdido durante a pandemia, as operadoras brasileiras de turismo estão oferecendo descontos que superam os 50% nesta Black Friday. Com ofertas válidas até dia 28 de novembro, a Abreutur oferta pacotes especiais que incluem destinos como Rio de Janeiro, Natal e Porto de Galinhas, no Brasil, e opções no exterior como a região do Caribe, Peru e Maldivas.

As ofertas nacionais chegam aos 50% de desconto, enquanto destinos do Caribe têm até 57% off.

É possível, por exemplo, reservar quatro noites de hospedagem no Hilton RJ Copacabana com 50% de desconto, por 1.680 reais por pessoa em apartamento duplo (viagem em maio).

Outro destaque são as ofertas para as Maldivas, destino paradisíaco que caiu no gosto dos brasileiros nos últimos anos. Os viajantes poderão curtir quatro noites em maio no Siyam World Maldives, em regime all-inclusive, a partir de 1.861 dólares por pessoa em apartamento duplo.

Há também ofertas especiais para o Peru e para resorts selecionados da rede Club Med. Confira as principais ofertas:

PUNTA CANA – REPÚBLICA DOMINICANA

inco noites de hospedagem em regime all-inclusive no Bahia Principe Grand Punta Cana.

Valor por pessoa em acomodação dupla a partir de 1.990 reais à vista ou entrada de 400 reais + 5x 318 reais

Desconto: 50% na hospedagem

Valor original: 3.980 reais

Período de venda com desconto: de 22 a 28 de novembro de 2021

Período de utilização: até outubro de 2022

CANCUN – MÉXICO