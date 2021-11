Analista: NOVO PLANO DA PETROBRAS É ‘SINALIZAÇÃO CLARA DA RETOMADA DO SETOR DO PETRÓLEO NO BRASIL’

Por exemplo, aponta o economista, várias manutenções não puderam ser feitas ao longo da pandemia e tiveram que ser postergadas. Agora, com “arrefecimento da pandemia”, estão sendo feitas, afetando a produção, levando às certas paralizações. Então, alguns ajustes foram feitos em função do impacto da pandemia, nota o especialista.

No Brasil, a Petrobras ainda responde por grande parte dos investimentos, aproximadamente 70% de todos os investimentos. Por ser líder do processo de investimento no país, ela, acompanhada pelos seus parceiros, mobiliza toda a cadeia produtiva quando amplia os investimentos.

“Acho que a grande boa notícia desse plano de negócio é uma sinalização clara da retomada do setor do petróleo no Brasil”, enfatizou. “Essa sinalização da Petrobras é uma sinalização positiva, principalmente para cadeia de óleo e gás.”

GARANTIA DO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DO PRÉ-SAL NO BRASIL

Quanto às metas da produção do pré-sal anunciadas, Edmar Almeida afirma que esse plano de negócio confirma uma orientação estratégica já tomada pela Petrobras lá atrás. A Petrobras decidiu focar seus investimentos no polígono do pré-sal, priorizando os projetos com maior produtividade geológica e principalmente o desenvolvimento de novos campos.

“Então, isso é muito bom para o país, porque a Petrobras lidera os investimentos na expansão da produção, e quanto aos campos antigos, Petrobras está fazendo uma revisão de seu portfólio nos campos existentes, está vendendo muitos campos, principalmente em terra, mas também no mar, e isso ajuda a atrair novos investidores.”

Esse tipo de estratégia da Petrobras é muito importante para o país, na opinião do professor, porque garante o crescimento da produção no Brasil. Sendo Petrobras a maior operadora off-shore do mundo, a estratégia dela é determinante para o futuro da produção e para o pré-sal.

INCLINAÇÃO DOS INVESTIDORES PARA ENERGIAS RENOVÁVEIS

A Petrobras fez uma revisão em sua política de remuneração aos acionistas, estabelecendo um nível mais flexível de endividamento para o cálculo dos pagamentos, segundo o portal IstoÉ Dinheiro. “A Petrobras gerar e pagar mais dividendos, isso é bom para os acionistas em geral, mas também para o principal acionista que é o governo”, comenta o professor, porque o governo vai arrecadar mais recursos via pagamentos de dividendos, e com esses recursos poderá fazer suas políticas públicas, inclusive no setor do petróleo e gás.

Mas o que a Petrobras vem fazendo em termos de política de dividendos é a tendência geral no setor de óleo e gás. Agora as empresas de petróleo vêm sendo muito penalizadas no mercado financeiro internacional, ou seja, os investidores têm preferência por empresas que têm o portfólio de energias renováveis.