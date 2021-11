Black Friday: IPHONE 11 ATINGE MAIOR PREÇO DOS ÚLTIMOS TEMPOS

Um dos assuntos mais comentados a respeito da Black Friday no Twitter nesta sexta-feira (26) é o iPhone 11. Isso porque ao invés de estar mais barato, o modelo está sendo vendido pelo maior preço praticado nos últimos tempos.

Clientes que esperaram o período promocional chegar para comprar o smartphone da Apple acabaram encontrando um valor bastante alto. No momento da publicação desta matéria, o iPhone 11 de 128 GB é vendido por, no mínimo, R$ 4.184, enquanto a versão de 64 GB custa ao menos R$ 3.578.

No caso do iPhone 11 de 128 GB, este é o maior valor praticado desde o dia 21 de outubro. Confira abaixo o gráfico de preços do monitor do Zoom nos últimos 40 dias:

No comparativo com os últimos seis meses, também é possível ver que o preço do modelo vem em alta no período anterior à Black Friday. Veja:

No caso do iPhone 11 de 64 GB, o valor não é o mais alto dos últimos tempos, mas também vem subindo nos últimos dias. Ainda segundo o monitor do Zoom, o smartphone atingiu seu valor mais baixo dos últimos meses entre o início de outubro e o dia 22 de novembro.

Situações como essa são bastante comuns de acontecerem em períodos de Black Friday. Por isso, a dica é sempre pesquisar antes de comprar um produto. Gráficos que comparam os valores dos últimos tempos, disponíveis em plataformas como Zoom e Buscapé, ajudam bastante na hora de avaliar se uma promoção é realmente boa ou se é a famosa “metade do dobro”.

(Da Redação com IG Tecnologia)