Foz do Iguaçu: ENSAIO DA PARADA DE NATAL DE ÁGUAS E LUZES SERÁ HOJE, ÀS 19H

A magia do Natal de Águas e Luzes já começa a tomar conta de Foz do Iguaçu a partir deste sábado (27), com o ensaio do desfile (parada) “Um Encanto de Natal”, da Companha Teatral Sorriso com Arte, de Santa Maria (RS). A partir das 19h, 50 bailarinas de Foz do Iguaçu levarão para a rua da feirinha da Vila A, perto da Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, a beleza das águas das Cataratas do Rio Iguaçu e do Rio Paraná, que movimenta as turbinas de Itaipu.

Será uma espécie de pré-estreia do espetáculo que acontecerá oficialmente no centro da cidade nos dias 9, 11 e 12, com 104 bailarinas – 54 da companhia e outras 50 de Foz. Na parte técnica, serão 20 pessoas. O desfilo é dividido em alas temáticas com figurinos que remetem a temas como água, Papai Noel, renas, doces, animais, crianças e flores.

A programação faz parte do Natal de Águas e Luzes de Foz do Iguaçu, uma iniciativa da Itaipu Binacional, Prefeitura, Fundo Iguaçu e demais parceiros. A Cia Sorriso com Arte traz para as ruas uma mistura de teatro, dança e arte circense.

“Com certeza, as pessoas ficarão emocionadas. É a primeira vez, em muitos anos, que a cidade tem um desfile de Natal e isso se deve a um esforço mútuo de muitas mãos para elaborar o conceito da festa, que vai ficar como legado a todos que vivem e visitam a nossa fronteira”, diz o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira.

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, entrou na contagem regressiva para o início da programação oficial do Natal. “É para ficar na história, mexer com a emoção das pessoas e trazer conforto e alegria para todos. É o momento esperado da grande virada pós pandemia”, reflete. Um sentimento que se repete em boa parte de moradores de Foz e de cidade vizinhas, como do Paraguai e da Argentina.

“É só uma amostra do que vem por aí. Muitas pessoas estão trabalhando dia e noite neste Natal que tem um conceito profissional, mas, acima de tudo, uma proposta humanizada de trazer reflexão, harmonia e geração de renda, movimentando o segmento inteiro do turismo e do comércio”, diz a superintendente de Comunicação Social e de Turismo da Itaipu, Patrícia Iunovich.

UM ENCANTO DE NATAL

A Parada “Um encanto de Natal” é formada por diversas alas temáticas. Começa com as “águas encantadas”, ala dedicada a exaltar a beleza e magnitude das Cataratas do Iguaçu, com figurinos e alegorias que trazem a predominância de tons azuis, com materiais que destacam e ampliam os movimentos.

O espetáculo é formado, ainda, pela “ala da luz”, que remete ao nascimento de Jesus; as “alas do vale das borboletas e pequeno bosque”, sobre as belezas naturais; além da “ala das crianças”, com bonecas, bailarinas e brinquedos; a “ala dos duendes”, com muitas acrobacias e irreverência e, finalmente, a “ala do Papai Noel”.

(Da Redação com JIE – Créditos: Companhia Teatral Sorriso com Arte)