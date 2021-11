Foz do Iguaçu: HOSPITAL MUNICIPAL CAPACITA RESPONSÁVEIS SETORIAIS PARA UMA MELHOR GESTÃO

O Hospital Municipal Padre Germano Lauck, por meio da direção Administrativa, organizou nesta quinta-feira (25), uma capacitação para formação de gestores na instituição.

O treinamento foi ministrado pelo Núcleo de Coaches de Foz do Iguaçu (NUCOFI) que voluntariamente esteve com as equipes setoriais do hospital, a fim de desenvolver as competências gerenciais para que possam ser incentivadores, melhorando a comunicação e obtendo melhores resultados.”O objetivo dessa capacitação foi focar nos responsáveis pelos setores, desenvolvendo uma liderança técnica a fim de se realizar uma gestão por competências”, destacou a diretora administrativa Andreia Cristina Graciotim.

A diretora agradeceu a parceria com o NUCOFI, que aplicou a capacitação em turmas distintas durante o período matutino e vespertino.” O Núcleo de Coaches foi de uma sensibilidade incrível para com todos. Tenho a certeza de que será a primeira capacitação de muitas que ainda estão por vir”, evidenciou Graciotim.

Para a responsável pelo Departamento e Gestão de Pessoas Rosana Larssen a expectativa é da continuidade desses treinamentos para obtenção de melhores resultados.”Estamos criando ferramentas para que os grupos responsáveis pelos setores da instituição, possam criar uma aproximação entre o gestor e colaborador, desenvolvendo capacidade de se tornarem referências nas áreas que atuam”, disse a psicóloga.

O treinamento também contou ao final com dinâmicas em grupo. “Foi uma troca de experiências muito gratificante. Foi conhecimento compartilhado entre gestores que estão na instituição desde o início e gestores que estão chegando e ambos com um mesmo propósito: a constante evolução pessoal e profissional”, citou a responsável pelo Pronto Socorro do hospital, enfermeira Carolina Scheifer Piatzchaki.

De acordo com o diretor-presidente da instituição, o médico Amon Mendes Franco de Sousa, as capacitações terão uma relevância fundamental em sua gestão. “Iremos cada vez mais buscar uma comunicação aberta e constante, para que nossa estrutura organizacional avance de forma dinâmica e eficaz. pontuou o diretor.

(Da Redação com AMN)