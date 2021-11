Foz do Iguaçu: MORUMBI E PORTAL DA FOZ RECEBEM NESTE SÁBADO MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE

Um mutirão de combate à dengue acontecerá neste sábado (27) nas regiões do Morumbi II e Portal da Foz, das 8h às 12 horas. A ação, que marca o Dia Nacional de Combate a Dengue, contará com o apoio de 140 agentes do Centro de Controle de Zoonoses. Eles irão percorrer as ruas dos bairros orientando os moradores sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito e incentivando a limpeza dos quintais.

Haverá ainda seis pontos para o descarte de inertes na região do Portal da Foz, com caçambas do projeto mantido pela Secretaria de Meio Ambiente. As caçambas estarão na Rua Dois, Rua Três e Rua Paris, onde os moradores poderão fazer o descarte de entulhos (restos de construção civil), madeiras e inservíveis.

O Portal da Foz e o Morumbi foram as regiões escolhidas com base no LIRAa (Levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti) desse mês de novembro, que apontou alta a concentração de casos e alto índice de infestação do mosquito nestas regiões.

O último boletim da dengue registrou 1.833 notificações para a doença e 156 casos confirmados, a grande maioria entre mulheres. A concentração das equipes será às 8 horas no posto de saúde do Portal da Foz.

(Da Redação com AMN)