Fronteira: FOZ TERÁ REFORÇO DE SEGURANÇA NA PONTE DA AMIZADE

O secretário estadual de Segurança Pública, Rômulo Marinho, confirmou nesta sexta-feira, 26, o reforço das forças policiais estaduais que atuam na região da Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu. Marinho acompanhou, em Brasília, a entrega de equipamentos aos estados que integram o Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas.

“Estamos fortalecendo as fronteiras. Recebemos apoio do governo federal para fortalecer as fronteiras na Ponte da Amizade, Ponte Ayrton Senna (ligação das cidades de Guaíra e Novo Mundo no Grosso do Sul) e na região de Icaraíma (fronteira com o Paraguai). Essas fronteiras estarão fortalecidas, integradas”, disse Marinho na coletiva que anunciou as medidas que serão tomadas pelo Estado na liberação das cancelas de pedágio.

Em Brasília na quinta-feira, 25, Marinho recebeu 32 viaturas modelo S10, 42 binóculos com visão noturna, 42 capacetes balísticos, 99 placas balísticas e um binóculo termal. Parte desses equipamentos, investimento de R$ 12 milhões, entregues pelo Ministério de Justiça e Segurança será destinado às forças das polícias estaduais na fronteira de Foz do Iguaçu.

“Nosso estado possui características singulares, com relação à fronteira com o Paraguai e a Argentina, que são exploradas por grupos criminosos, mas temos trabalhado forte com planejamento e ações de inteligência para neutralizar os crimes, principalmente o tráfico de drogas, de armas e o contrabando”, disse Marinho.

EFETIVO/AMBULÂNCIAS

O secretário de Segurança e o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Paraná, Antônio Paim, afirmaram ainda na coletiva à imprensa que a região terá reforço no efetivo policial. A PRF é a responsável pelo policiamento, fiscalização e segurança na BR-227. Este trabalho na cabeceira da ponte já conta com o apoio de agentes da Polícia Federal e Receita Federal.

O reforço policial por parte do Estado será ampliado durante a Operação Verão que se estenderá nos próximos dias no litoral paranaense e nas praias do Rio Paraná.

Foz do Iguaçu é cortada pela BR-277 – principal entrada da cidade e do Paraguai. A rodovia liga o estado de leste a oeste em 735 quilômetros com 10 praças de pedágio, três delas na região de Foz.

Em função disso, o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, anunciou também o aumento do número de ambulâncias do Samu e Siate na região. Foz e Matelândia devem receber R$ 50 mil como suporte para atendimento dos serviços de saúde aos usuários de rodovia.

(Da Redação com AMN)