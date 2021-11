Investimento: BOLSONARO DIZ QUE TEM PROPOSTA DE R$ 1 BI DE SHEIK PARA TRANSFORMAR ANGRA

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que há uma proposta de R$ 1 bilhão de um sheik árabe para transformar a baía de Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, em uma atração turística “melhor que Cancun”, destino túristico no México.