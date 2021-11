Foz do Iguaçu: PARA CELEBRAR DIA NACIONAL DA ONÇA-PINTADA, ITAIPU LEVA ESPETÁCULO ÀS ESCOLAS

Para comemorar o Dia Nacional da Onça-Pintada, celebrado em 29 de novembro, a Itaipu Binacional está levando a algumas escolas de Foz do Iguaçu (PR) o espetáculo musical de bonecos “O Show dos Bichos”, da Companhia Mão Dupla, de Maringá (PR).

Os espetáculos começaram na segunda-feira (22) e estão previstos sempre para as 10h e 14h. Nesta segunda-feira (29), Dia da Onça, a apresentação será na Escola Municipal Arnaldo Isidoro de Lima, na Vila C.

A atração apresenta às crianças informações acerca da conservação das espécies por meio de músicas e de divertidos bonecos manipulados com fios e luvas. Entre os personagens está a homenageada – a onça-pintada, que nesta peça recebeu o nome de “Onceu Valente”, uma referência à onça Valente, do Refúgio Biológico Bela Vista da Itaipu, e uma homenagem ao cantor Alceu Valença.

“Apesar de vocês sentirem muito medo, nós costumamos fugir de seres humanos. Raramente atacamos pessoas, e, quando acontece, normalmente está relacionado com a defesa dos filhotes. Os bebezinhos onças nascem cegos e indefesos, e precisam ficar perto da mãe por cerca de dois anos aprendendo a caçar”, explica Onceu Valente à criançada.

Além da onça-pintada, a peça traz ainda outros animais como bode, jacaré, lobo e até a harpia – ave que, assim como a onça, também faz parte de um programa de conservação da espécie desenvolvido pela Itaipu.

Os diálogos colocam em evidência, de forma lúdica, a urgência da conservação dos animais em extinção e do ecossistema, entendendo que somos todos responsáveis e parte deste mesmo planeta.

A dramaturgia está centrada na música popular brasileira, destacando poetas e cantores da nossa região e país. Cada personagem apresenta e utiliza um instrumento musical: o bode toca acordeom; o jacaré, o pandeiro; o lobo, o piano; o macaco, a bateria; o urubu, a gaita; a tartaruga, o contrabaixo; a onça-pintada, a guitarra; o galo, o cavaquinho e a vaquinha é a cantora.

PROGRAMAÇÃO

Na terça-feira (30), será a vez do Colégio Estadual Paulo Freire, na Vila C. No dia 1º de dezembro, a apresentação acontece na Escola Municipal Ademar Marques Curvo, na Vila São Sebastião. As duas últimas unidades escolares serão a Escola Municipal Belvedere, na quinta-feira (2), seguida do Colégio Estadual Profª Carmelita de Souza Dias, no Porto Belo, na sexta-feira (3).

(Da Redação com JIE – Fotos: Sara Cheida/Itaipu Binacional)